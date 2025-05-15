Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,54

+0,04

EUR

46,59

+0,50

Готівковий курс:

USD

41,47

41,40

EUR

46,75

46,55

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Viber запускає нові інструменти для бізнесів: карусель та інтерактивні списки в повідомленнях

Rakuten Viber
Фото: Rakuten Viber

Rakuten Viber запускає два нові інтерактивні інструменти для бізнесів: карусель та список у бізнес-повідомленнях. Ці оновлення допоможуть брендам зробити спілкування з клієнтами більш зручним і автоматизованим.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що обидва оновлення допоможуть компаніям будувати персоналізоване спілкування з існуючими клієнтами, доповнюючи рішення для обміну повідомлень у застосунку.

Як оновлення допоможуть бізнесу

Карусель дозволяє компаніям показувати до пʼяти прокручуваних карток в одному повідомленні. Кожна картка може містити зображення, текст, емодзі та до двох кнопок із закликом до дії — з посиланням на вебсайт або інтернет-магазин. У каруселі бренди можуть ділитися акціями, рекомендаціями щодо продуктів, пропозиціями з обмеженим терміном дії, розповідати про нові надходження, тощо. А користувачі можуть легко вибрати те, що їх найбільше цікавить.

Фото 2 — Viber запускає нові інструменти для бізнесів: карусель та інтерактивні списки в повідомленнях

Чим корисна функція:

  • Покращує UX завдяки зручному формату для перегляду;
  • Підвищує CTR завдяки мультимедійному контенту;
  • Допомагає збільшити продажі завдяки прямим посиланням для швидких покупок.

Інтерактивні списки пропонують користувачам до п'яти заздалегідь визначених опцій, які вони можуть натиснути, щоб відповісти. Ці повідомлення стануть у пригоді для швидких дій, як-то підтвердження бронювання, планування доставки та збір відгуків. Щойно користувач обирає опцію, його вибір надсилається компанії у вигляді повідомлення, на яке бізнес може відправити автоматичну відповідь. 

Чим корисна функція:

  • Робить спілкування зручнішим завдяки швидким відповідям; 
  • Покращує залучення завдяки чіткому переліку опцій; 
  • Економить час завдяки автоматизованим відповідям.
Фото 3 — Viber запускає нові інструменти для бізнесів: карусель та інтерактивні списки в повідомленнях

У Rakuten Viber зауважили, що карусель і список у бізнес-повідомленнях будуть доступні для всіх компаній по всьому світу протягом найближчих тижнів.

В Україні Rakuten Viber встановлений на 98% смартфонів. Rakuten Viber є частиною японської Rakuten Group, Inc., світового технологічного лідера у сфері фінтех, електронної комерції, цифрового контенту та комунікаційних послуг.

Раніше повідомлялося, що месенджер Rakuten Viber представив нові рішення для безпечної комунікації з бізнесами на своїй соціальній платформі. Ці інновації дозволяють користувачам ефективно взаємодіяти з брендами та компаніями, забезпечуючи високий рівень конфіденційності та захисту даних у процесі спілкування.

Також Rakuten Viber запустив в Україні нові функції для малого бізнесу. Так, українські підприємці можуть безкоштовно створювати та керувати бізнес-профілем своєї компанії.

Автор:
Світлана Манько