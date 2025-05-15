Viber запускає нові інструменти для бізнесів: карусель та інтерактивні списки в повідомленнях

Rakuten Viber запускає два нові інтерактивні інструменти для бізнесів: карусель та список у бізнес-повідомленнях. Ці оновлення допоможуть брендам зробити спілкування з клієнтами більш зручним і автоматизованим.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що обидва оновлення допоможуть компаніям будувати персоналізоване спілкування з існуючими клієнтами, доповнюючи рішення для обміну повідомлень у застосунку.

Як оновлення допоможуть бізнесу

Карусель дозволяє компаніям показувати до пʼяти прокручуваних карток в одному повідомленні. Кожна картка може містити зображення, текст, емодзі та до двох кнопок із закликом до дії — з посиланням на вебсайт або інтернет-магазин. У каруселі бренди можуть ділитися акціями, рекомендаціями щодо продуктів, пропозиціями з обмеженим терміном дії, розповідати про нові надходження, тощо. А користувачі можуть легко вибрати те, що їх найбільше цікавить.

Чим корисна функція:

Покращує UX завдяки зручному формату для перегляду;

Підвищує CTR завдяки мультимедійному контенту;

Допомагає збільшити продажі завдяки прямим посиланням для швидких покупок.

Інтерактивні списки пропонують користувачам до п'яти заздалегідь визначених опцій, які вони можуть натиснути, щоб відповісти. Ці повідомлення стануть у пригоді для швидких дій, як-то підтвердження бронювання, планування доставки та збір відгуків. Щойно користувач обирає опцію, його вибір надсилається компанії у вигляді повідомлення, на яке бізнес може відправити автоматичну відповідь.

Чим корисна функція:

Робить спілкування зручнішим завдяки швидким відповідям;

Покращує залучення завдяки чіткому переліку опцій;

Економить час завдяки автоматизованим відповідям.

У Rakuten Viber зауважили, що карусель і список у бізнес-повідомленнях будуть доступні для всіх компаній по всьому світу протягом найближчих тижнів.

В Україні Rakuten Viber встановлений на 98% смартфонів. Rakuten Viber є частиною японської Rakuten Group, Inc., світового технологічного лідера у сфері фінтех, електронної комерції, цифрового контенту та комунікаційних послуг.

Раніше повідомлялося, що месенджер Rakuten Viber представив нові рішення для безпечної комунікації з бізнесами на своїй соціальній платформі. Ці інновації дозволяють користувачам ефективно взаємодіяти з брендами та компаніями, забезпечуючи високий рівень конфіденційності та захисту даних у процесі спілкування.

Також Rakuten Viber запустив в Україні нові функції для малого бізнесу. Так, українські підприємці можуть безкоштовно створювати та керувати бізнес-профілем своєї компанії.