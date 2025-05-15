Viber запускает новые инструменты для бизнеса: карусель и интерактивные списки в сообщениях

Rakuten Viber запускает два новых интерактивных инструмента для бизнеса: карусель и список в бизнес-сообщениях. Эти обновления помогут брендам сделать общение с клиентами более удобным и автоматизированным.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что оба обновления помогут компаниям строить персонализированное общение с существующими клиентами, дополняя решения для обмена сообщениями в приложении.

Как обновления помогут бизнесу

Карусель позволяет компаниям показывать до пяти прокручиваемых карточек в одном сообщении. больше всего интересует.

Чем полезна функция:

Улучшает UX благодаря удобному формату для просмотра;

Повышает CTR благодаря мультимедийному контенту;

Помогает увеличить продажи благодаря прямым ссылкам для быстрых покупок.

Интерактивные списки предлагают пользователям до пяти заранее определенных опций, которые они могут нажать для ответа. Эти сообщения пригодятся для быстрых действий, как подтверждение бронирования, планирование доставки и сбор отзывов. Как только пользователь выбирает опцию, его выбор посылается компании в виде сообщения, на которое бизнес может отправить автоматический ответ.

Чем полезна функция :

Делает общение более удобным благодаря быстрым ответам;

Улучшает привлечение благодаря четкому перечню опций;

Экономит время благодаря автоматизированным ответам.

В Rakuten Viber отметили, что карусель и список в бизнес-сообщениях будут доступны для всех компаний по всему миру в течение ближайших недель.

В Украине Rakuten Viber установлен на 98% смартфонов. Rakuten Viber является частью японской Rakuten Group, Inc., мирового технологического лидера в сфере финтех, электронной коммерции, цифрового контента и коммуникационных услуг.

Ранее сообщалось, что мессенджер Rakuten Viber представил новые решения по безопасной коммуникации с бизнесами на своей социальной платформе. Эти инновации позволяют пользователям эффективно взаимодействовать с брендами и компаниями, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности и защиты данных в процессе общения.

Также Rakuten Viber запустил в Украине новые функции для малого бизнеса. Да, украинские предприниматели могут бесплатно создавать и управлять бизнес-профилем своей компании.