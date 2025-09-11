Viber запускает маркетплейс: украинцы смогут находить салоны красоты, кафе и магазины рядом

Rakuten Viber запускает маркетплейс, где украинцы смогут находить местные бизнесы и общаться с ними прямо в приложении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber.

Как это работает

Отмечается, что во вкладке Маркетплейс в мобильной версии Viber пользователи смогут находить и связываться с местными бизнесами. Украинцы смогут находить салоны красоты, медицинские услуги, рестораны, магазины и многие другие услуги и бизнес в своей местности.

Маркетплейс появится на месте вкладки "Полезное" в мобильном приложении. Пользователи смогут искать локальные бизнесы по имени конкретного продавца, категории или через просмотр рекомендуемых предложений.

В маркете можно просматривать профили компаний, каталоги товаров или услуг и общаться с представителями бизнеса, не раскрывая свой номер телефона.

Открывая вкладку "Маркетплейс", пользователи смогут предоставить доступ к своей геолокации, чтобы увидеть ближайшие компании. Если человек не захочет делиться геолокацией, будет отображаться подборка бизнесов на основе общей информации о местонахождении. Результаты автоматически обновляются, когда пользователи перемещаются по Украине.

Поддержка бизнеса

Многие малые бизнесы отмечают, что им трудно привлечь внимание онлайн (56%) и найти новых клиентов (60%). Маркетплейс поможет в этом, облегчит поиск и поддержку местных компаний, которые небезразличны пользователям.

Сервис постепенно станет доступным всем пользователям в течение следующих недель в мобильной версии Viber по кнопке внизу экрана. Новые компании смогут присоединиться к маркетплейс через бесплатные бизнес-профили в Viber. В маркетплейсе будут появляться новые функции и инструменты для бизнеса, которые помогут им быть лучше представленными или видимыми.

Rakuten Viber запустил два новых интерактивных инструмента для бизнесов : карусель и список в бизнес-сообщениях. Эти обновления помогут брендам сделать общение с клиентами более удобным и автоматизированным.