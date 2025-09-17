Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Готівковий курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

YouTube виплатив творцям понад $100 млрд та анонсував нові ШІ-інструменти для Shorts

YouTube
У квітні YouTube виповнилося 20 років / Depositphotos

YouTube оголосив, що з 2021 року виплатив понад 100 мільярдів доларів творцям, артистам та медіакомпаніям. Це стало черговою віхою для платформи, яка у квітні відсвяткувала своє 20-річчя.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNBC.

За даними компанії, кількість каналів, що заробляють понад $100 000 на переглядах через підключені телевізори, зросла на 45% у порівнянні з минулим роком. Ріст пояснюється збільшенням популярності контенту на великих екранах.

Директорка з продуктів YouTube Йоганна Вуліч у своєму зверненні відзначила здатність контентмейкерів "формувати культуру та розваги так, як ми ніколи не вважали можливим".

На щорічному заході Made on YouTube у Нью-Йорку компанія також представила нові інструменти на базі штучного інтелекту для короткометражного формату Shorts:

  • автоматичний монтаж необроблених відео у кліпи;
  • можливість додавання музики, переходів та озвучки;
  • функцію перетворення діалогів у пісні для використання в Shorts;
  • інтеграцію найновішого генератора відео Google Veo 3.

Раніше CNBC повідомляв, що Google використовує підмножину відео з YouTube для навчання Veo 3, що викликало подив серед багатьох авторів.

У квітні YouTube виповнилося 20 років. На платформі наразі розміщено понад 20 мільярдів відео — від музики й коротких роликів до подкастів.

Минулого року генеральний директор YouTube Ніл Мохан заявив, що компанія виплатила творцям $70 млрд між 2021 і 2024 роками. Тепер сума перевищила $100 млрд, що закріплює позиції YouTube як одного з найприбутковіших медіабізнесів у світі.

Додамо, що YouTube представив нові технології для захисту авторських прав та контролю над контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту. 

Автор:
Тетяна Гойденко