YouTube выплатил создателям более $100 млрд и анонсировал новые ШИ-инструменты для Shorts

YouTube объявил, что с 2021 года выплатил более 100 миллиардов долларов создателям, артистам и медиакомпаниям. Это стало очередной вехой для платформы, которая в апреле отметила свое 20-летие.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на CNBC.

По данным компании, количество каналов, зарабатывающих более $100 000 на просмотрах через подключенные телевизоры, выросло на 45% по сравнению с прошлым годом. Рост объясняется увеличением популярности контента на больших экранах.

Директор из продуктов YouTube Иоганна Вулич в своем обращении отметила способность контентмейкеров "формировать культуру и развлечения так, как мы никогда не считали возможным".

На ежегодном мероприятии Made on YouTube в Нью-Йорке компания также представила новые инструменты на базе искусственного интеллекта для короткометражного формата Shorts:

автоматический монтаж необработанных видео в клипы;

возможность добавления музыки, переходов и озвучки;

функцию преобразования диалогов в песни для использования в Shorts;

интеграцию нового генератора видео Google Veo 3.

Ранее CNBC сообщал, что Google использует подмножество видео с YouTube для обучения Veo 3, что вызвало удивление среди многих авторов.

В апреле YouTube исполнилось 20 лет. На платформе размещено более 20 миллиардов видео — от музыки и коротких роликов до подкастов.

В прошлом году генеральный директор YouTube Нил Мохан заявил, что компания выплатила создателям $70 млрд между 2021 и 2024 годами. Теперь сумма превысила $100 млрд, что закрепляет позиции YouTube как одного из самых прибыльных медиа-бизнесов в мире.

Добавим, что YouTube представил новые технологии для защиты авторских прав и контроля за контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта.