Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

Новости
Украинцы стали меньше читать новости, но больше слушают украинскую музыку и смотрят YouTube

Украинцы стали меньше читать новостей
Украинцы стали меньше читать новости / Depositphotos

В 2025 году украинцы стали меньше потреблять новости, в то же время выросло потребление украиноязычного контента, свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Viber.

По данным исследования, в котором приняло участие более 36 тысяч респондентов, 22% украинцев читали новости реже, а 11% вообще перестали следить за ними.

Половина опрошенных (54%) отметила, что их активность в потреблении новостей осталась на уровне прошлого года, а 13% стали следить за новостями больше.

Среди тех, кто снизил внимание к новостям, 31% сознательно избегали сообщений о войне, а 15% - новостей о шоу-бизнесе и сплетнях. Меньше внимания уделяли мировой политике (6%) и коррупционным скандалам (4%), в то время как 36% респондентов не фильтровали конкретные темы.

Параллельно украинцы активнее стали употреблять контент на украинском языке. Так, 44% слушали больше украинской музыки, 26% смотрели больше украиноязычного YouTube, 14% читали украинских авторов, а 5% – слушали подкасты на украинском. Только 3% респондентов заявили, что вообще не потребляют украинский контент.

Опрос показывает тенденцию к сознательной фильтрации тяжелых или нежелательных новостей и одновременно росту интереса к украинскому культурному контенту. Ключевая возрастная группа респондентов – 34-45 лет, более половины составляют люди до 45 лет.

YouTube объявил, что с 2021 года выплатил более 100 миллиардов долларов создателям, артистам и медиакомпаниям. Это стало очередной вехой для платформы, которая в апреле отметила свое 20-летие.

Татьяна Гойденко
