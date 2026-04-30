Стійка репутація в часи турбулентності: чому cоціальний вплив та сталий розвиток є мастхевом для українських брендів

старша директорка, голова департаменту корпоративних комунікацій, заходів та КСВ Visa у країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу

Сьогодні саме репутація визначає, чи залишатиметься бренд у полі уваги українського споживача. Аудиторія стала значно вимогливішою: декларацій чи красивих жестів уже недостатньо, і бізнес оцінюють не лише за продуктом, а й за громадською позицією. Щоб зберегти довіру, компаніям потрібно уважно відстежувати суспільні настрої, швидко реагувати на зміни та демонструвати системну підтримку України та українців.

Повномасштабна війна кардинально змінила правила взаємодії між брендами та суспільством. Споживачі дедалі частіше звертають увагу не лише на якість продуктів чи сервісів, а й на позицію компанії, її цінності та реальний внесок у підтримку держави.

У цій новій реальності корпоративна соціальна відповідальність перестала бути піар-інструментом чи додатковою конкурентною перевагою. Сьогодні це базова умова присутності бренду на ринку.

Попри це, за даними CSR Ukraine, лише близько 52% українських компаній мають чітку стратегію корпоративної соціальної відповідальності. Отже, для значної частини вітчизняного бізнесу цей критичний напрямок ще тільки формується. Водночас часу на роздуми дедалі менше: сьогодні громадська позиція компанії фактично стає частиною її бізнес-моделі.

Правильно розбудувати цю стратегію допоможе розуміння ключових трендів соціальної відповідальності, які формують комунікаційний і репутаційний ландшафт у 2026 році.

Емпатія як базова компетенція

Понад чотири роки війни суттєво впливають на емоційний стан суспільства, і для бізнесу це створює подвійний виклик.

З одного боку, компанії мають підтримувати співробітників, допомагаючи їм впоратися з хронічним стресом, вигоранням і роботою в умовах постійних ризиків: від повітряних тривог та обстрілів до блекаутів. З іншого — аудиторія стала значно чутливішою до комунікації брендів. Будь-яке слово, візуальний образ або партнерство з інфлюенсером може викликати негативний резонанс, якщо аудиторія відчує фальш чи недоречність. За таких умов навіть невелика помилка здатна швидко перерости у репутаційну кризу.

Дані дослідження Kantar підтверджують ці зміни: 27% українських споживачів очікують від брендів емпатії — здатності розуміти реальні обставини життя людей. Ще 25% прагнуть чесності та відкритості у комунікаціях, а 18% вважають, що компанії мають власним прикладом змінювати світ, створюючи нові сенси та впроваджуючи інноваційні рішення.

Тож компанії мусять адаптуватися й переглядати підходи до комунікацій: уважніше працювати з тональністю повідомлень, відмовлятися від зайвого пафосу та шукати баланс між бізнес-цілями й суспільною відповідальністю. Саме бренди, які резонують із реальним досвідом українців, здатні завоювати увагу аудиторії набагато ефективніше, ніж найяскравіші рекламні кампанії.

Репутація та етика — головний капітал

Зі зростанням суспільної чутливості різко зростає і роль репутації. Вона перетворюється на один із найцінніших нематеріальних активів бренду.

Фактично йдеться про інститут довіри, який потрібно постійно підтримувати та захищати. Компаніям доводиться працювати в новій парадигмі, де продаж продукту невіддільний від демонстрації цінностей, а соціальна складова дедалі більше інтегрується у бізнес-стратегію.

Водночас зростає тиск щодо чіткої позиції компаній. Нейтральність більше не сприймається як обережність, навпаки її часто трактують як байдужість або небажання брати відповідальність. Саме тому бренди, які демонструють послідовність, прозорість і відповідальність, отримують сильніший кредит довіри. Ті ж компанії, які залишаються осторонь суспільних процесів, ризикують втратити зв’язок із аудиторією.

Від разових жестів до системних рішень

Ще кілька років те, що компанія допомагає Україні під час війни, могло бути конкурентною перевагою. Сьогодні це мінімальний стандарт і необхідна умова присутності на ринку.

Торішнє дослідження Deloitte демонструє, наскільки чітко суспільство формулює ці очікування. За даними опитування, 62% українців не купують продукти компаній, які продовжують працювати на ринку країни-агресора, а для 55% важливо, щоб бізнес допомагав українській армії, ба більше, 28% респондентів навіть готові платити за товари таких брендів вищу ціну.

Разом із цим змінюється і характер соціальних ініціатив. Бізнес поступово переходить від разових благодійних акцій до обширних програм із підтримки ветеранів, розвитку інклюзивної інфраструктури або реінтеграції військових у цивільне життя.

Прикладом такого підходу є соціальна франшиза мобільних реабілітаційних модулів для ветеранів і постраждалих від війни цивільних благодійного фонду «Майнді», що реалізується за підтримки Visa. Наразі відкрито вже десять таких просторів у невеликих українських громадах, які роблять послуги фізичної та психологічної реабілітації доступнішими в кожному куточку країни. Такі довгострокові ініціативи демонструють, як соціальна відповідальність бізнесу змінюється, стаючи менш гучною, але значно глибшою за змістом. Саме ця модель найбільше відповідає сьогоднішнім очікуванням українського суспільства.

Культурний код як нова мова брендів

Ще один важливий тренд — це зміна підходу до того, як бренди працюють із темою патріотизму. Сьогодні брендам уже недостатньо говорити мовою зовнішніх символів. Аудиторія чекає не на декларації, а на зміст, тобто уважну й доречну роботу з українським культурним кодом.

Соціологія підтверджує цю тенденцію. За даними опитування КМІС, 80% українців мають доволі або дуже високий інтерес до національної історії. Паралельно зростає і споживання українського контенту: за 2025 рік 44% громадян стали більше слухати українську музику, 26% — дивитися україномовні відео на YouTube, а 14% читати українських авторів.

Реагуючи на цей запит, бренди звертаються до історії, літератури, локальних традицій, переосмислюють етнічну спадщину та адаптують її до сучасного контексту. Наприклад, інтерактивна інсталяція «Світ очима Шевченка», що працювала у серпні 2025 року, поєднала класичний доробок Тараса Шевченка із сучасними технологіями. Вона дала змогу відвідувачам буквально поглянути на світ очима Кобзаря, віртуально перенісшись до пам’ятників поетові, встановлених у різних країнах світу.

Іншим прикладом стала виставка Ukraine WOW, що відкрилася на Центральному залізничному вокзалі Києва восени 2025 року. Проєкт розповідає про безперервність української історії від стародруків XVII–XVIII століть до сучасних досягнень незалежної України.

Такі ініціативи демонструють, що робота з національною спадщиною може стати важливою частиною комунікаційної стратегії бренду та посилити його присутність в українському культурному просторі.

Як бізнесу діяти в нових реаліях

Сучасна українська реальність формує нові правила гри для брендів. Ігнорувати їх означає втратити лояльність аудиторії.

Щоб побудувати стійку репутацію в часи турбулентності, бізнесу варто зосередитися на кількох принципах:

1. Інтегруйте соціальну відповідальність у бізнес-стратегію.

Соціальний вплив має бути не окремою активністю, а частиною моделі розвитку компанії.

2. Глибоко працюйте з контекстом.

Розуміння суспільних настроїв, емоційних тригерів аудиторії та медіаландшафту стає ключовою компетенцією комунікаційних команд.

3. Обирайте системність замість ситуативності.

Довгострокові програми мають значно більший ефект, ніж разові благодійні акції.

4. Інвестуйте у культурний код та сенси.

Підтримка культури, історії та ідентичності формує глибший зв’язок із аудиторією.

У 2026 році репутація стає одним із головних надбань бренду. І саме соціальна відповідальність дедалі більше визначає, чи залишиться компанія частиною українського ринку і українського суспільства.