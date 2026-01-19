Запланована подія 2

Индекс деловой активности бизнеса возобновился после падения в ноябре

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в декабре возобновился после нулевого значения в ноябре и вырос до 0,03, вернувшись к уровню октября. Показатель улучшился во всех категориях предприятий, хотя для микробизнеса он продолжает оставаться отрицательным.

Как информирует Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты 44-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), проведенного с 18 по 31 декабря среди 485 предприятий.

В то же время, общее восстановление остается хрупким. Краткосрочные улучшения текущих показателей не трансформируются в стабильные ожидания из-за роста долгосрочной неопределенности.

Загруженность производственных мощностей несколько возросла по сравнению с довоенным периодом. Доля предприятий, работающих с загрузкой 75-99%, увеличилась на 3 п.п. – до 60%. Доля компаний с загрузкой 50–74% сократилась до 19%, в то время как только 5% предприятий работают на полную мощность.

Агрегированный показатель перспектив промышленности в декабре незначительно снизился до 0,07 с 0,08 в ноябре из-за ухудшения производственных ожиданий и увеличения запасов готовой продукции.

В краткосрочной перспективе уровень неопределенности существенно не изменился, а для экспорта даже несколько снизился. В шестимесячном горизонте наблюдается различие оценок: неопределенность по финансово-экономической ситуации на предприятиях уменьшилась, тогда как по общеэкономической среде в стране — возросла до 32,2%.

По словам исполнительного директора ИЭД Оксаны Кузяков, долгосрочная неопределенность продолжает усиливаться. Доля бизнеса, который не может сформировать ожидания на два года вперед, выросла до 48,2% против 43,7% месяцем ранее.

Среди предприятий, которые смогли определиться с прогнозами, 84,3% не ожидают существенных изменений в производстве. В то же время возросла доля планирующих сокращение объемов — до 3,7%, а доля бизнесов, планирующих расширение, уменьшилась до 12%.

Текущие результаты выглядят лучше ожиданий. В декабре доля предприятий, наращивавших производство, выросла с 20,2% до 27,7%. Однако доля планирующих увеличение производства в ближайшие 3–4 месяца сократилась до 29,2%.

В новых заказах сохраняется нисходящий тренд. Средний срок обеспеченности заказами сократился с 3,6 до 3,4 месяцев. Доля предприятий, работающих «с колес», выросла до 30%, в то время как только 7% компаний имеют заказы более чем на год.

В экспорте наблюдается схожая динамика: о росте текущих объемов сообщили 28,6% предприятий, однако доля ожидающих дальнейшего роста уменьшилась до 34,5%.

Инфляционные ожидания остаются завышенными. Меньше предприятий фиксируют рост цен на сырье и готовую продукцию, но больше ожидают их повышения в ближайшие три месяца.

Оценки экономической политики правительства преимущественно нейтральны: их доля выросла до 68% — самого высокого уровня в год. Доля негативных оценок сократилась до 20%, в то время как положительные остаются стабильно низкими — 4% уже четыре месяца подряд.

Отметим, что украинский бизнес в 2025 году работал в условиях высокой неопределенности, под давлением геополитики, кадрового дефицита и технологических вызовов.

Автор:
Татьяна Гойденко