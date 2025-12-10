Запланована подія 2

Украинский бизнес 2025: руководители говорят о рисках, дефиците талантов и давлении неопределенности

документы, отчеты, бизнесмен
Украинский бизнес в 2025 году работает в условиях высокой неопределенности

Украинский бизнес в 2025 году работает в условиях высокой неопределенности под давлением геополитики, кадрового дефицита и технологических вызовов. Такие выводы содержит ежегодное исследование KPMG в Украине "Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2025", проведенное среди 92 СЕО и руководительниц в течение августа-октября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование KPMG.

Несмотря на сложную ситуацию, 42% компаний сохранили полную приверженность ESG-целям, хотя темпы интеграции устойчивых практик в финансовые и операционные процессы значительно отстают от глобальных стандартов. В то же время 56% украинских СЕО не учитывают ESG-метрики при инвестиционных решениях, в то время как в мире этот показатель составляет всего 1%.

Главными вызовами для украинского бизнеса остаются геополитическая нестабильность (57%), мобилизация и демографические факторы: доля компаний, испытывающих критическую нехватку персонала из-за пенсионного оттока, выросла с 15% до 25%. Влияние войны ощутили 74% опрошенных компаний, в то же время 20% планируют увеличить штаты на 11-25%.

Что касается экономического оптимизма, только 34% руководителей ожидают роста национальной экономики, а 49% верят в рост собственного бизнеса, что существенно ниже мировых показателей.

Технологическая интеграция остается преимущественно прагматичной: 52% компаний используют ИИ для автоматизации рутинных процессов, но только 3% связывают его с конкурентным преимуществом или прибыльностью. Только 21% украинских СЕО испытывают уверенность в стратегии по ИИ, тогда как в мире этот показатель достигает 75%.

Рынок труда и гибридная работа: 60% компаний планируют 2–3 дня работы в офисе, а 11% рассматривают полностью дистанционную модель, отражающую реалии безопасности. Гендерный баланс в топ-менеджменте остается проблемным: у 80% компаний женщины составляют менее 50% руководства, а у 26% меньше 10%.

Несмотря на вызовы, почти половина СЭО планирует создавать инновационные продукты и услуги по восстановлению Украины, еще столько же ориентируются на привлечение иностранного капитала. Основными условиями для инвестиций 82% назвали прозрачную правовую систему, гарантию безопасности капитала и страхование военных рисков.

"Наше исследование подтверждает: более половины украинских руководителей сегодня осознают, что их ключевая роль — не только реагировать на риски, но и вовремя их увидеть, приоритезировать и обратить на возможности. Во время, когда история ускоряется, выживают не самые сильные, а те, кто способен переосмысливать себя быстрее обстоятельств".

В целом, исследование демонстрирует, что украинский бизнес адаптируется к длительной неопределенности: стратегические решения формируются под давлением рисков, технологии используются осторожно, а темпы масштабирования остаются сдержанными.

Заметим, что в октябре бизнес сохранил положительные оценки своей экономической деятельности. Поддержку оптимистическим настроениям оказали поступления международной финансовой помощи, устойчивый потребительский спрос, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, замедление темпов инфляции и стабильная ситуация на валютном рынке.

Автор:
Татьяна Гойденко