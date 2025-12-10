Запланована подія 2

Геополітика і кадровий дефіцит визначають пріоритети українського бізнесу — KPMG

Український бізнес у 2025 році працює в умовах високої невизначеності, під тиском геополітики, кадрового дефіциту та технологічних викликів. Такі висновки містить щорічне дослідження KPMG в Україні "Український бізнес очима керівників та керівниць 2025", проведене серед 92 СЕО та керівниць протягом серпня–жовтня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження KPMG.

Попри складну ситуацію, 42% компаній зберегли повну відданість ESG-цілям, хоча темпи інтеграції сталих практик у фінансові та операційні процеси значно відстають від глобальних стандартів. Водночас 56% українських СЕО не враховують ESG-метрики при інвестиційних рішеннях, тоді як у світі цей показник становить лише 1%.

Головними викликами для українського бізнесу залишаються геополітична нестабільність (57%), мобілізація та демографічні фактори: частка компаній, які відчувають критичний брак персоналу через пенсійний відтік, зросла з 15% до 25%. Вплив війни відчули 74% опитаних компаній, водночас 20% планують збільшити штати на 11-25%.

Щодо економічного оптимізму, лише 34% керівників очікують зростання національної економіки, а 49% вірять у зростання власного бізнесу, що суттєво нижче за світові показники.

Технологічна інтеграція залишається переважно прагматичною: 52% компаній використовують ШІ для автоматизації рутинних процесів, але лише 3% пов’язують його з конкурентною перевагою або прибутковістю. Лише 21% українських СЕО відчувають впевненість у стратегії щодо ШІ, тоді як у світі цей показник сягає 75%.

Ринок праці та гібридна робота: 60% компаній планують 2–3 дні роботи в офісі, а 11% розглядають повністю дистанційну модель, що відображає безпекові реалії. Гендерний баланс у топ-менеджменті лишається проблемним: у 80% компаній жінки становлять менше 50% керівництва, а у 26% — менше 10%.

Попри виклики, майже половина СЕО планує створювати інноваційні продукти та послуги для відновлення України, ще стільки ж орієнтуються на залучення іноземного капіталу. Основними умовами для інвестицій 82% назвали прозору правову систему, гарантії безпеки капіталу та страхування воєнних ризиків.

"Наше дослідження підтверджує: понад половина українських керівників сьогодні усвідомлюють, що їхня ключова роль — не лише реагувати на ризики, а й вчасно їх побачити, пріоритезувати та обернути на можливості. У час, коли історія прискорюється, виживають не найсильніші, а ті, хто здатний переосмислювати себе швидше за обставини", — зазначив керуючий партнер KPMG в Україні Андрій Цимбал.

Загалом дослідження демонструє, що український бізнес адаптується до тривалої невизначеності: стратегічні рішення формуються під тиском ризиків, технології використовуються обережно, а темпи масштабування залишаються стриманими.

Зауважимо, у жовтні бізнес зберіг позитивні оцінки своєї економічної діяльності. Підтримку оптимістичним настроям надали надходження міжнародної фінансової допомоги, стійкий споживчий попит, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, сповільнення темпів інфляції і стабільна ситуація на валютному ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко