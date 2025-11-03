Оцінки ділової активності у жовтні: торгівля та будівництво демонструють зростання

У жовтні бізнес зберіг позитивні оцінки своєї економічної діяльності. Підтримку оптимістичним настроям надали надходження міжнародної фінансової допомоги, стійкий споживчий попит, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, сповільнення темпів інфляції і стабільна ситуація на валютному ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За даними індексу очікувань ділової активності (ІОДА), у жовтні він становив 50,3, порівняно з 50,4 у вересні 2025 року та 49,4 у жовтні 2024 року, що свідчить про збереження оптимізму бізнесу.

Водночас на економічну активність підприємств впливали фактори, що стримують розвиток: інтенсивні обстріли, руйнування енергетичної та логістичної інфраструктури, енергодефіцит, високі витрати на відновлення, оплату праці та енергоресурси, а також дефіцит робочої сили.

Торгівля: восьмий місяць поспіль демонструє позитивні оцінки діяльності; ІОДА зріс до 54,3 (з 54,0 у вересні). Торговельні компанії очікують збільшення обсягів продажів та закупівель товарів, хоча прогнозують поступове зниження торговельної маржі.

Будівництво: секторальний індекс піднявся до 53,3 (з 50,0 у вересні), завдяки бюджетному фінансуванню інфраструктурних проєктів і пожвавленню житлового будівництва. Підприємства очікують збільшення замовлень і закупівель матеріалів.

Промисловість: індекс становив 48,8 (49,1 у вересні). Підприємства відзначають високі витрати на відновлення та енергоносії і очікують зменшення нових замовлень і запасів сировини, хоча зберігають позитивні очікування щодо обсягів виготовленої продукції.

Послуги: секторальний індекс склав 48,7 (49,4 у вересні), респонденти прогнозують зменшення нових замовлень, проте зберігають оптимізм щодо обсягів наданих послуг.

Що стосується ринку праці, у будівництві та торгівлі очікується зростання чисельності працівників, а у промисловості та секторі послуг передбачають скорочення персоналу, найістотніше — у промисловості.

Загалом, результати опитування свідчать про позитивні, але стримані оцінки бізнесу, де торгівля і будівництво демонструють найбільшу динаміку зростання, а промисловість та послуги – обережні прогнози через зовнішні ризики.

Додамо, у вересні 2025 року бізнес в Україні відновив позитивні оцінки ділової активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,4 проти 49,0 у серпні та перевищив показник вересня 2024 року (48,7).