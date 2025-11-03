Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,79

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оцінки ділової активності у жовтні: торгівля та будівництво демонструють зростання

нбу
Індекс очікувань ділової активності підтверджує позитивні настрої бізнесу / НБУ

У жовтні бізнес зберіг позитивні оцінки своєї економічної діяльності. Підтримку оптимістичним настроям надали надходження міжнародної фінансової допомоги, стійкий споживчий попит, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, сповільнення темпів інфляції і стабільна ситуація на валютному ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За даними індексу очікувань ділової активності (ІОДА), у жовтні він становив 50,3, порівняно з 50,4 у вересні 2025 року та 49,4 у жовтні 2024 року, що свідчить про збереження оптимізму бізнесу.

Водночас на економічну активність підприємств впливали фактори, що стримують розвиток: інтенсивні обстріли, руйнування енергетичної та логістичної інфраструктури, енергодефіцит, високі витрати на відновлення, оплату праці та енергоресурси, а також дефіцит робочої сили.

Торгівля: восьмий місяць поспіль демонструє позитивні оцінки діяльності; ІОДА зріс до 54,3 (з 54,0 у вересні). Торговельні компанії очікують збільшення обсягів продажів та закупівель товарів, хоча прогнозують поступове зниження торговельної маржі.

Будівництво: секторальний індекс піднявся до 53,3 (з 50,0 у вересні), завдяки бюджетному фінансуванню інфраструктурних проєктів і пожвавленню житлового будівництва. Підприємства очікують збільшення замовлень і закупівель матеріалів.

Промисловість: індекс становив 48,8 (49,1 у вересні). Підприємства відзначають високі витрати на відновлення та енергоносії і очікують зменшення нових замовлень і запасів сировини, хоча зберігають позитивні очікування щодо обсягів виготовленої продукції.

Послуги: секторальний індекс склав 48,7 (49,4 у вересні), респонденти прогнозують зменшення нових замовлень, проте зберігають оптимізм щодо обсягів наданих послуг.

Що стосується ринку праці, у будівництві та торгівлі очікується зростання чисельності працівників, а у промисловості та секторі послуг передбачають скорочення персоналу, найістотніше — у промисловості.

Загалом, результати опитування свідчать про позитивні, але стримані оцінки бізнесу, де торгівля і будівництво демонструють найбільшу динаміку зростання, а промисловість та послуги – обережні прогнози через зовнішні ризики.

Додамо, у вересні 2025 року бізнес в Україні відновив позитивні оцінки ділової активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,4 проти 49,0 у серпні та перевищив показник вересня 2024 року (48,7). 

Автор:
Тетяна Гойденко