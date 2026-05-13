Ділова активність українського бізнесу знизилася до трирічного мінімуму

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні у квітні знизився до -0,11, що є найнижчим значенням із березня 2023 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати 48-го щомісячного опитування промислових підприємств, яке проводить Інститут економічних досліджень (ІЕД).

За даними опитування, індекс протягом останніх трьох місяців тримався поблизу нульового рівня, однак у квітні перейшов у від’ємну зону, що вказує на погіршення оцінок бізнес-ситуації. Найбільш негативна динаміка зафіксована серед великих, середніх і малих підприємств, тоді як у мікробізнесу індекс залишився від’ємним і найнижчим серед усіх груп (-0,29).

Водночас рівень завантаженості виробничих потужностей суттєво не змінився. Близько 60% підприємств повідомили, що працюють на рівні від 75% до 99% потужності від довоєнного рівня.

Показник перспектив промисловості також знизився — з 0,14 до 0,11, перервавши попередню тенденцію до поступового зростання. Погіршилися і короткострокові очікування виробництва: індекс зменшився з 0,43 до 0,34 через скорочення частки підприємств, які планують збільшення обсягів виробництва.

Крім того, зафіксовано скорочення середнього портфеля нових замовлень до 2,9 місяця проти 3,8 місяця у березні. Зросла частка підприємств із коротким горизонтом планування, тоді як частка довгострокових замовлень зменшилася.

На цьому тлі цінові очікування бізнесу дещо покращилися. Частка компаній, які прогнозують зростання цін на сировину та готову продукцію, знизилася майже на 10–12 відсоткових пунктів у тримісячній перспективі.

У підсумку квітневі дані ІЕД свідчать про ослаблення ділових очікувань українських підприємств на тлі збереження операційної стійкості промисловості та високої невизначеності в середньостроковій перспективі.

Зауважимо, що під кінець минулого року ІВДА відновився після нульового значення в листопаді та зріс до 0,03, повернувшись до рівня жовтня. Показник покращився в усіх категоріях підприємств, хоча для мікробізнесу він і надалі залишається від’ємним.