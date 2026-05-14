Новий Трудовий кодекс України: як ЄС оцінює реформу ринку праці

Європейський Союз та міжнародні партнери підтримують оновлення трудового законодавства України, яке має модернізувати ринок праці та наблизити його до стандартів ЄС.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Нові правила для працівників і бізнесу

Оновлення трудового законодавства в Україні має дві ключові цілі — модернізацію ринку праці та наближення національного законодавства до права Європейського Союзу. Про це під час заходу "Ринок праці для економіки майбутнього", присвяченого обговоренню проєкту нового Трудового кодексу, заявив представник ЄС в Україні Генрік Вітфельдт.

Він зазначив, що Європейський Союз вітає зусилля Міністерства економіки з оновлення трудового законодавства. За його словами, реформа одночасно має покращити умови на ринку праці та наблизити Україну до європейських стандартів, оскільки чинна модель значною мірою ґрунтується на застарілому радянському регулюванні.

Під час дискусії представники ЄС, Міжнародної організації праці, Ради Європи та Світового банку наголосили, що реформа трудового законодавства є важливою складовою євроінтеграції України, економічного відновлення, розвитку людського капіталу та посилення захисту трудових прав.

Окремо Вітфельдт підкреслив, що в межах переговорного процесу з ЄС Україна має поступово імплементувати весь масив європейського права у сфері соціальної політики та зайнятості, а не лише окремі його частини. Він також звернув увагу на необхідність формування інституційної спроможності для практичного застосування відповідних норм. За його словами, сучасне трудове законодавство сприяє стабільності ринку праці, розвитку формальної зайнятості та ефективнішому працевлаштуванню, а людський капітал є одним із ключових ресурсів довгострокового розвитку країни.

Директорка Офісу Міжнародної організації праці в Україні Аїда Ліндмайер наголосила, що реформа трудового законодавства має розглядатися як частина ширшого процесу економічного відновлення. Вона зазначила, що оновлення правил ринку праці повинно забезпечити баланс між соціальним захистом працівників і сприятливими умовами для бізнесу, а також передбачуваність і стабільність для всіх учасників ринку. На її думку, ключову роль у цьому процесі відіграють соціальний діалог і довіра.

Голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак звернув увагу, що останні висновки Європейського комітету з соціальних прав підтверджують необхідність комплексної реформи ринку праці на основі європейських стандартів. Він підкреслив, що у межах підтримки Ради Європи вже ведеться робота над проєктом Трудового кодексу, однак важливо забезпечити його своєчасне ухвалення у Верховній Раді як результат тривалого спільного процесу, що сприятиме післявоєнному відновленню та євроінтеграції України.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом пов’язав реформу трудового законодавства з довгостроковим економічним розвитком України. Він наголосив, що для формування економіки майбутнього важливо враховувати потреби ринку праці, ефективно розподіляти людські ресурси та створювати умови для появи нових робочих місць. За його словами, ключовими напрямами є макроекономічна стабільність, дерегуляція, розвиток інфраструктури та людського капіталу, а трудове законодавство має забезпечувати належне регулювання цих процесів.

Раніше повідомлялося, що українцям почнуть зараховувати до страхового стажу час роботи за кордоном. Згідно з постановою, трудовий стаж, набутий в країнах, з якими Україна має міжнародні угоди, враховується до страхового стажу українців відповідно до умов цих договорів.