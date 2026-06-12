"Укрнафта" увеличила продажи горючего на бывших заправках Shell на 118%

Автозаправочные комплексы "Альянс Холдинг", ранее работавшие под брендом Shell, а сегодня являющиеся частью крупнейшей сети АЗК Украины UKRNAFTA, продолжают демонстрировать уверенный рост показателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные компании "Укрнефть".

По итогам января-мая 2026 г. общая реализация горючего на этих станциях выросла на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором такого результата стало существенное увеличение средних проливов на одну АЗК — они выросли с 2,3 тысяч литров в сутки до около 6 тысяч литров, что свидетельствует о высокой эффективности процесса интеграции и росте доверия водителей.

Полная интеграция и позитивная динамика продаж

Меньше чем через год после приобретения все 118 автозаправочных комплексов были полностью интегрированы в единую экосистему государственного оператора. Станции прошли ребрендинг, были приведены к корпоративным стандартам обслуживания, а также подключены к общей программе лояльности и внутренним операционным процессам сети.

Параллельно с горючим на обновленных АЗК зафиксирован заметный рост продаж нетопливных и сопутствующих товаров в магазинах:

Продукты и кофе: продажа горячих напитков выросла на 16%, а фирменных хот-догов - на 26%.

Автотовары: реализация сезонных омывателей стекла увеличилось на 73%.

Специальные жидкости: объем реализации реагента AdBlue продемонстрировал рекордный рост на 166%.

Такое объединение ресурсов позволило компании усилить свое присутствие на топливном рынке Украины. В настоящее время государственная компания продолжает масштабировать бизнес, улучшать сервисные решения и внедрять стандарты качества, на которые ориентируются миллионы украинских клиентов.

Напомним, "Укрнафта" планирует нарастить продажи горючего на 20% в 2026 году. Крупнейшая сеть АЗК Украины, вышедшая на первое место в стране по объемам реализации нефтепродуктов, задекларировала намерение увеличить общие объемы розничных и оптовых продаж горючего еще на пятую часть до конца текущего года.