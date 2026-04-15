Программа "єОселя": по меньшей мере 75 тысяч украинцев уже живут в собственных домах

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" выдала 25 тысяч кредитов на общую сумму более 43,5 млрд грн, обеспечив собственным жильем около 75 тысяч граждан.

"25 тысяч льготных ипотек — это по меньшей мере 75 тысяч украинцев, уже живущих в собственных домах... Каждая вложенная гривна возвращается в экономику почти тремя. Продолжаем работать над новыми финансовыми моделями, чтобы масштабировать программу", — сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Петрук.

Кто получил ипотеку?

Распределение выданных кредитов по профессиональному и социальному статусу:

военнослужащие и представители сектора безопасности - 48%;

граждане без собственного жилья – 27%;

медики - 7%;

педагоги - 7%;

внутренне перемещенные лица – 7%;

ветераны – 2%;

ученые - 2%.

Программой преимущественно пользуется молодежь:

44% заемщиков относятся к возрастной категории 26–35 лет;

34% составляют лица в возрасте 36–45 лет.

География недвижимости

Наибольшую активность по количеству заключенных ипотечных договоров демонстрируют регионы: Киев и Киевская область (49,4% всех сделок), Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области.

Спрос сосредоточен на первичном рынке недвижимости. Граждане покупают как готовое жилье от застройщиков, так и квартиры в домах находящихся на стадии строительства.

Условия кредитования

Программа стартовала в октябре 2022 года и предлагает две процентные ставки: 3% годовых – для военных, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых; 7% годовых — для ветеранов, ВПЛ и других граждан, не имеющих собственного жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий.