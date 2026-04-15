Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,44

51,25

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Программа "єОселя": по меньшей мере 75 тысяч украинцев уже живут в собственных домах

жилье
Благодаря госпрограмме льготной ипотеки 75 тысяч украинцев уже живут в собственных домах / Depositphotos

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" выдала 25 тысяч кредитов на общую сумму более 43,5 млрд грн, обеспечив собственным жильем около 75 тысяч граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"25 тысяч льготных ипотек — это по меньшей мере 75 тысяч украинцев, уже живущих в собственных домах... Каждая вложенная гривна возвращается в экономику почти тремя. Продолжаем работать над новыми финансовыми моделями, чтобы масштабировать программу", — сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Петрук.

Кто получил ипотеку?

Распределение выданных кредитов по профессиональному и социальному статусу:

  • военнослужащие и представители сектора безопасности - 48%;
  • граждане без собственного жилья – 27%;
  • медики - 7%;
  • педагоги - 7%;
  • внутренне перемещенные лица – 7%;
  • ветераны – 2%;
  • ученые - 2%.

Программой преимущественно пользуется молодежь:

  • 44% заемщиков относятся к возрастной категории 26–35 лет;
  • 34% составляют лица в возрасте 36–45 лет.

География недвижимости

Наибольшую активность по количеству заключенных ипотечных договоров демонстрируют регионы: Киев и Киевская область (49,4% всех сделок), Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области.

Спрос сосредоточен на первичном рынке недвижимости. Граждане покупают как готовое жилье от застройщиков, так и квартиры в домах находящихся на стадии строительства.

Условия кредитования

Программа стартовала в октябре 2022 года и предлагает две процентные ставки: 3% годовых – для военных, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых; 7% годовых — для ветеранов, ВПЛ и других граждан, не имеющих собственного жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Автор:
Татьяна Ковальчук
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Ивент