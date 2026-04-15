- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Программа "єОселя": по меньшей мере 75 тысяч украинцев уже живут в собственных домах
Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" выдала 25 тысяч кредитов на общую сумму более 43,5 млрд грн, обеспечив собственным жильем около 75 тысяч граждан.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
"25 тысяч льготных ипотек — это по меньшей мере 75 тысяч украинцев, уже живущих в собственных домах... Каждая вложенная гривна возвращается в экономику почти тремя. Продолжаем работать над новыми финансовыми моделями, чтобы масштабировать программу", — сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Петрук.
Кто получил ипотеку?
Распределение выданных кредитов по профессиональному и социальному статусу:
- военнослужащие и представители сектора безопасности - 48%;
- граждане без собственного жилья – 27%;
- медики - 7%;
- педагоги - 7%;
- внутренне перемещенные лица – 7%;
- ветераны – 2%;
- ученые - 2%.
Программой преимущественно пользуется молодежь:
- 44% заемщиков относятся к возрастной категории 26–35 лет;
- 34% составляют лица в возрасте 36–45 лет.
География недвижимости
Наибольшую активность по количеству заключенных ипотечных договоров демонстрируют регионы: Киев и Киевская область (49,4% всех сделок), Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области.
Спрос сосредоточен на первичном рынке недвижимости. Граждане покупают как готовое жилье от застройщиков, так и квартиры в домах находящихся на стадии строительства.
Условия кредитования
Программа стартовала в октябре 2022 года и предлагает две процентные ставки: 3% годовых – для военных, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых; 7% годовых — для ветеранов, ВПЛ и других граждан, не имеющих собственного жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий.