Програма "єОселя": щонайменше 75 тисяч українців вже живуть у власних домівках

житло
Завдяки держпрограмі пільгової іпотеки 75 тисяч українців вже живуть у власних домівках / Depositphotos

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" видала 25 тисяч кредитів на загальну суму понад 43,5 млрд грн, забезпечивши власним житлом близько 75 тисяч громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"25 тисяч пільгових іпотек — це щонайменше 75 тисяч українців, які вже живуть у власних домівках... Кожна вкладена гривня повертається в економіку майже трьома. Продовжуємо працювати над новими фінансовими моделями, щоб масштабувати програму", — повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук.

Хто отримав іпотеку?

Розподіл виданих кредитів за професійним та соціальним статусом є наступним:

  • військовослужбовці та представники сектору безпеки — 48%; 
  • громадяни без власного житла — 27%; 
  • медики — 7%; 
  • педагоги — 7%; 
  • внутрішньо переміщені особи — 7%; 
  • ветерани — 2%; 
  • науковці — 2%.

Програмою переважно користується молодь:

  • 44% позичальників належать до вікової категорії 26–35 років; 
  • 34% становлять особи віком 36–45 років.

Географія нерухомості

Найбільшу активність за кількістю укладених іпотечних договорів демонструють такі регіони: Київ та Київська область (49,4% усіх угод), Львівська, Івано-Франківська та Вінницька області.

Попит зосереджений на первинному ринку нерухомості. Громадяни купують як готове житло від забудовників, так і квартири у будинках, що перебувають на стадії будівництва.

Умови кредитування

Програма стартувала у жовтні 2022 року і пропонує дві відсоткові ставки: 3% річних — для військових, правоохоронців, медиків, педагогів та науковців; 7% річних — для ветеранів, ВПО та інших громадян, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов.

Автор:
Тетяна Ковальчук