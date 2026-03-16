Програма "єОселя": за тиждень банки видали українцям пільгових іпотек на 274 млн грн

За минулий тиждень у межах державної програми "єОселя" українці отримали 151 нову іпотеку. Загальна сума наданих кредитних коштів становить 274 млн грн. Найбільшу кількість кредитів видано у Києві та Київській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Категорії отримувачів

Кредити за пільговою ставкою 3% отримали 81 особа:

військові та працівники сектору безпеки — 71;

медичні працівники — 6;

педагоги — 3;

науковці — 1.

Кредити за ставкою 7% отримали 70 осіб:

українці без власного житла — 49;

внутрішньо переміщені особи (ВПО) — 20;

ветерани — 1.

Регіональний розподіл

Найбільшу кількість іпотечних кредитів минулого тижня видано у таких регіонах:

Київська область — 56;

місто Київ — 27;

Вінницька область — 11.

За типом нерухомості переважна більшість позик (114) спрямована на житло першого продажу. З них 45 об’єктів знаходяться на стадії будівництва. На вторинному ринку придбано 37 об’єктів нерухомості.

Показники та додаткові умови

Усього з початку 2026 року програмою скористався 1601 українець. Загальна сума виданих іпотек становить майже 3,2 млрд грн.

Програма "єОселя" доступна також для мешканців прифронтових територій. Для цієї категорії передбачені спеціальні умови:

державна компенсація 70% першого внеску;

компенсація 70% щомісячних платежів протягом першого року;

до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні документів.

Нагадаємо, наприкінці лютого за програмою "єОселя" українці отримали 121 нову іпотеку на загальну суму 221 млн грн.