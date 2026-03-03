У рамках програми "єОселя" за тиждень видано 221 млн грн : хто отримав кредити під 3% та 7%

Минулого тижня за програмою “єОселя” українці отримали 121 нову іпотеку на загальну суму 221 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про програму "єОселя"

Серед отримувачів кредитів під 3% найбільше було військових та працівників сектору безпеки - 44 особи, педагогів - 9, медиків - 3 та науковців - 2.

Кредити під 7% здобули українці без власного житла - 46 осіб та внутрішньо переміщені особи — 17.

З початку 2026 року програмою скористалися вже 1 329 українців, які отримали пільгових іпотек на майже 2,7 млрд грн.

Найбільше кредитів надано у Київській області - 36, у місті Києві - 33 та у Львівській області - 11.

Додамо, у 2025 році в межах державної програми доступного житла "єОселя" українці оформили 7 768 іпотечних кредитів. На це з державного бюджету було спрямовано 14,8 млрд грн.