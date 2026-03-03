Запланована подія 2

В рамках программы "єОселя" за неделю выдано 221 млн грн: кто получил кредиты под 3% и 7%

За неделю 1329 украинцев воспользовались льготными ипотеками / Freepik

На прошлой неделе по программе "єОселя" украинцы получили 121 новую ипотеку на общую сумму 221 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

О программе "єОселя"

На прошлой неделе по программе "єОселя" украинцы получили 121 новую ипотеку на общую сумму 221 млн грн.

Среди получателей кредитов под 3% больше всего было военных и работников сектора безопасности – 44 человека, педагогов – 9, медиков – 3 и ученых – 2.

Кредиты под 7% получили украинцы без собственного жилья - 46 человек и внутренне перемещенные - 17.

С начала 2026 года программой воспользовались уже 1329 украинцев, получивших льготных ипотек на почти 2,7 млрд грн.

Больше кредитов предоставлено в Киевской области - 36, в Киеве - 33 и во Львовской области - 11.

Добавим, в 2025 году в рамках государственной программы доступного жилья "єОселя" украинцы оформили 7 768 ипотечных кредитов. На это из государственного бюджета было направлено 14,8 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько