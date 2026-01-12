Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Наличный курс:

USD

43,55

43,41

EUR

50,95

50,74

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В 2025 году украинцы оформили почти 7,8 тыс. ипотек по программе "єОселя" на 14,8 млрд грн

дом жилье ключ
В 2025 году украинцы оформили около 7,8 тыс. ипотек / Freepik

В 2025 году в рамках государственной программы доступного жилья "єОселя" украинцы оформили 7 768 ипотечных кредитов. На это из государственного бюджета было направлено 14,8 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу финкомитета Даниила Гетманцева.

За весь период действия программы выдано 22,6 тыс. кредитов на сумму 38,89 млрд грн.

В прошлом году заемщики чаще выбирали жилье на вторичном рынке — 57,8% сделок, в то время как на новостройки пришлось 31,8%. Более половины всех кредитов - 11,3 тыс. сделок на 21,6 млрд грн - было оформлено в Киеве и Киевской области.

В прифронтовых регионах в 2025 году выдано 2 855 льготных ипотек на общую сумму 3,98 млрд грн, что составляет всего 10–12% общего объема программы. При этом разрыв между столичным регионом и всеми прифронтовыми областями вместе взятыми остается существенным: почти в четыре раза по количеству кредитов и в 5,4 раза по объему финансирования.

Отдельно фиксируется спрос со стороны внутриперемещенных лиц. В 2025 году более 900 соглашений по программе "єОселя" было заключено именно ВПЛ. В то же время, в прифронтовых областях ипотечное кредитование для переселенцев остается фактически заблокированным: зафиксированы только единичные случаи в Николаевской области (9 соглашений) и в Запорожской области (16).

"Государство обязано максимально упростить условия доступности кредитования для нуждающихся в жилье. Именно поэтому программу необходимо масштабировать и адаптировать, в частности для защитников, ВПЛ, семей с детьми и уязвимых слоев населения", - добавил Гетманцев.

В Минэкономики добавили, что по итогам прошлой недели в рамках государственной программы "єОселя" украинцы оформили 104 ипотечных кредита на общую сумму 194 млн грн.

Льготные кредиты под 3% годовых получили 49 человек, в том числе 37 военнослужащих и работников сектора безопасности, 5 медиков, 5 педагогов и 2 ученых.

Кредиты под 7% были предоставлены 55 заемщикам. Среди них — 35 граждан, не имеющих собственного жилья, 18 внутренне перемещенных лиц и 2 ветерана.

С начала 2026 года программой "єОселя" уже воспользовались 115 украинцев, получивших льготные ипотеки на общую сумму 216,5 млн грн.

Больше кредитов за этот период выдано в Киевской области - 37, в Киеве - 9 и во Львовской области - 8.

Напомним, в ВР планируют  расширить программу  "єОселя" еще на одну категорию населения - работников государственных и коммунальных учреждений.

Автор:
Татьяна Гойденко