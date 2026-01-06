Запланована подія 2

ПриватБанк продлил кредитную линию для программы "єОселя" до 2046 года

гривны
ПриватБанк обновил условия кредитной линии / Depositphotos

Наблюдательный совет ПриватБанка согласовал сделки с заинтересованностью с ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье") — оператором государственной программы ипотечного кредитования "еселя". В частности, банк увеличил кредитный лимит по действующей кредитной линии до 11,5 млрд. грн. и продлил срок ее действия до 2046 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

О финансировании "єОселі"

Согласно сообщению ПриватБанка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, наблюдательный совет также согласовал продление срока действия кредитной линии до 10 декабря 2046 года, а предельный срок получения траншей – до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, было одобрено расторжение договора залога от 23 августа 2023 г. и заключение нового договора залога. В его пределах предусмотрена замена облигаций внутреннего государственного займа на новые в количестве 13,9 млн штук. Также наблюдательный совет поддержал заключение дополнительного договора к генеральному соглашению от 1 октября 2022 года, предусматривающий внесение изменений в документ и обновление его приложений.

Решение поддержали восемь членов наблюдательного совета, еще один член воздержался от участия в голосовании из-за конфликта интересов.

Как отмечается в сообщении, заинтересованность в сделке возникла в связи с тем, что стороной соглашения является "Укрфинжилье", а должностное лицо этой компании является аффилированным с одним из членов наблюдательного совета ПриватБанка. Согласно открытым данным, главой правления "Укрфинжилла" является Евгений Мецгер, тогда как в состав наблюдательного совета ПриватБанка входит его супруга Юлия Мецгер.

В банке также уточнили, что сумма кредитного лимита в 11,5 млрд грн составляет 1,51% общего объема активов ПриватБанка, которые по данным последней годовой финансовой отчетности оцениваются в 761,46 млрд грн.

Напомним, в конце 2025 года Кабинет министров увеличил уставный капитал "Укрфинжилла" на 30 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции допэмиссии компании. Для этого было выпущено ОВГЗ с разными сроками обращения и ставками, с выплатой купона каждые шесть месяцев.

По состоянию на конец 2025 года в рамках государственной программы "Еселя" было выдано 22,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 38,9 млрд грн.

О программе "єОселя"

Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медики, педагоги и ученые (с 11 года ставка растет до 6% годовых).

С 1 августа 2023 года право подать заявку под 7% получили ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица и граждане, не имеющие собственного жилья сверх нормативной площади (с 11 года ставка растет до 10% годовых).

По состоянию на 11 декабря 2025 года в рамках программы "єОселя" выданы кредиты 21,86 тыс. украинским семьям на общую сумму 37,4 млрд грн, из них 6,44 тыс. - военные и ветераны. В третьем квартале 2025 года было предоставлено 2,42 тыс. кредитов на 4,51 млрд грн (1292 под 3% и 1128 под 7%), а общее количество выданных кредитов на 30 сентября составляло 20,25 тыс. на сумму 34,06 млрд грн.

В программе принимают участие 11 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, а также МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк "Глобус", Sky Bank, банк "Кредит Днепр", BISBANK и Радабанк.

