ПриватБанк продовжив кредитну лінію для програми "єОселя" до 2046 року

Наглядова рада ПриватБанку погодила правочини із заінтересованістю з ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” ("Укрфінжитло") - оператором державної програми іпотечного кредитування “єОселя”. Зокрема, банк збільшив кредитний ліміт за чинною кредитною лінією до 11,5 млрд грн та продовжив строк її дії до 2046 року.

Про фінансування "єОселі"

Згідно з повідомленням ПриватБанку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наглядова рада також погодила продовження строку дії кредитної лінії до 10 грудня 2046 року, а граничний термін отримання траншів - до 31 грудня 2026 року.

Крім того, було схвалено розірвання договору застави від 23 серпня 2023 року та укладення нового договору застави. У його межах передбачено заміну облігацій внутрішньої державної позики на нові в кількості 13,9 млн штук. Також наглядова рада підтримала укладення додаткового договору до генеральної угоди від 1 жовтня 2022 року, який передбачає внесення змін до документа та оновлення його додатків.

Рішення підтримали вісім членів наглядової ради, ще один член утримався від участі у голосуванні через наявність конфлікту інтересів.

Як зазначається у повідомленні, заінтересованість у правочині виникла у зв’язку з тим, що стороною угоди є "Укрфінжитло", а посадова особа цієї компанії є афілійованою з одним із членів наглядової ради ПриватБанку. Згідно з відкритими даними, головою правління "Укрфінжитла" є Євген Мецгер, тоді як до складу наглядової ради ПриватБанку входить його дружина Юлія Мецгер.

У банку також уточнили, що сума кредитного ліміту у 11,5 млрд грн становить 1,51% від загального обсягу активів ПриватБанку, які за даними останньої річної фінансової звітності оцінюються у 761,46 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Кабінет міністрів збільшив статутний капітал "Укрфінжитла" на 30 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції додаткової емісії компанії. Для цього було випущено ОВДП з різними строками обігу та ставками, з виплатою купона кожні шість місяців.

Станом на кінець 2025 року в межах державної програми "єОселя" було видано 22,6 тис. іпотечних кредитів на загальну суму 38,9 млрд грн.

Про програму "єОселя"

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медики, педагоги та науковці (з 11-го року ставка зростає до 6% річних).

З 1 серпня 2023 року право подати заявку під 7% отримали ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які не мають власного житла понад нормативну площу (з 11-го року ставка зростає до 10% річних).

Станом на 11 грудня 2025 року в рамках програми "єОселя" видано кредити 21,86 тис. українським родинам на загальну суму 37,4 млрд грн, з них 6,44 тис. — військові та ветерани. У третьому кварталі 2025 року було надано 2,42 тис. кредитів на 4,51 млрд грн (1292 під 3% та 1128 під 7%), а загальна кількість виданих кредитів на 30 вересня складала 20,25 тис. на суму 34,06 млрд грн.

У програмі беруть участь 11 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк "Глобус", Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", BISBANK і Радабанк.