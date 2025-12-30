Фінансування "єОселі" на роки: "Укрфінжитло" отримало 30 млрд грн докапіталізації у вигляді ОВДП

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") отримало 30 млрд грн докапіталізації у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Це означає, що фінансування програми "єОселя" тепер забезпечене на кілька років вперед, а десятки тисяч українських родин зможуть отримати нерухомість.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Докапіталізація зроблена на виконання рішення Кабміну від 12 грудня 2024 року.

Надійний фундамент для іпотеки

Відповідно до урядового рішення, Міністерство фінансів здійснило випуск ОВДП, а Міністерство економіки обміняло ці облігації на акції додаткової емісії "Укрфінжитла", випущені напередодні з метою збільшення статутного капіталу компанії.

У рамках докапіталізації було випущено ОВДП з такими параметрами:

7 млрд грн — строк обігу 4 роки, ставка доходу 14,1 % річних, купонний період 6 місяців;

10 млрд грн — строк обігу 5 років, ставка доходу 12,9 % річних, купонний період 6 місяців;

13 млрд грн — строк обігу 7 років, ставка доходу 11,0 % річних, купонний період 6 місяців.

За словами міністра економіки Олексія Соболева, ці кошти забезпечать передбачувані умови для людей та ринку нерухомості загалом.

"Отримані ОВДП є довгостроковим фінансовим ресурсом, який використовуватиметься не в межах одного бюджетного періоду, а протягом кількох років - для стабільного фінансування "єОселя". Докапіталізація дозволить підтримувати обсяги кредитування та фінансувати десятки тисяч іпотечних кредитів у наступні роки", - зазначив міністр.

Спеціальні умови для захисників

Важливим оновленням програми стало розширення пільг для військовослужбовців. Тепер мобілізовані під час воєнного стану воїни можуть скористатися іпотекою під 3% річних — на рівні з військовими, які проходять службу за контрактом.

На сьогодні "єОселя" вже забезпечила житлом понад 22 тисячі родин, сформувавши майже весь сучасний ринок іпотеки в Україні.

Нагадаємо, у грудні уряд затвердив новий склад наглядової ради ПрАТ "Українська фінансова житловакомпанія" ("Укрфінжитло"), яка відповідає за реалізацію державної програми пільгової іпотеки "єОселя".