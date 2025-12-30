Финансирование "єОселі" на годы: "Укрфинжилье" получило 30 млрд грн докапитализации в виде ОВГЗ

ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье") получило 30 млрд грн докапитализации в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это означает, что финансирование программы "єОселя" теперь обеспечено на несколько лет вперед, а десятки тысяч украинских семей смогут получить недвижимость.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Докапитализация сделана во исполнение решения Кабмина от 12 декабря 2024 года.

Надежный фундамент для ипотеки

Согласно правительственному решению, Министерство финансов осуществило выпуск ОВГЗ, а Министерство экономики обменяло эти облигации на акции допэмиссии "Укрфинжилья", выпущенные накануне с целью увеличения уставного капитала компании.

В рамках докапитализации было выпущено ОВГЗ со следующими параметрами:

7 млрд грн - срок обращения 4 года, ставка дохода 14,1% годовых, купонный период 6 месяцев;

10 млрд грн - срок обращения 5 лет, ставка дохода 12,9% годовых, купонный период 6 месяцев;

13 млрд грн - срок обращения 7 лет, ставка дохода 11,0% годовых, купонный период 6 месяцев.

По словам министра экономики Алексея Соболева, эти средства обеспечат предполагаемые условия для людей и рынка недвижимости в целом.

"Полученные ОВГЗ являются долгосрочным финансовым ресурсом, который будет использоваться не в пределах одного бюджетного периода, а в течение нескольких лет - для стабильного финансирования "єОселя". Докапитализация позволит поддерживать объемы кредитования и финансировать десятки тысяч ипотечных кредитов в последующие годы", - отметил министр.

Специальные условия для защитников

Важным обновлением программы явилось расширение льгот для военнослужащих. Теперь мобилизованные во время военного положения воины могут воспользоваться ипотекой под 3% годовых — на уровне с военными, которые проходят службу по контракту.

На сегодняшний день "єОселя" уже обеспечила жильем более 22 тысяч семей, сформировав почти весь современный рынок ипотеки в Украине.

Напомним, в декабре правительство утвердило новый состав наблюдательного совета ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"), который отвечает за реализацию государственной программы льготной ипотеки "Ессель".