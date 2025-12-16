Компания, отвечающая за "єОселю", получила новый наблюдательный совет: что известно

Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"), который отвечает за реализацию государственной программы льготной ипотеки "єОселя".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в распоряжении правительства №1424-р от 15 декабря.

В состав наблюдательного совета "Укрфинжилья", который должен состоять из 5 человек, правительство переназначило на новый срок Сергея Ходакевича.

Также правительство согласовало кандидатуры независимых членов наблюдательного совета Ильи Михайлова и Патрика Зайферта, и назначило Андрея Телюпу представителем государства.

Другим распоряжением от 15 декабря правительство уволило Андрея Телюпу с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Накануне правительство приняло решение докапитализировать "Укрфинжилье" еще на 30 млрд грн. Увеличение уставного капитала будет осуществлено путем обмена облигаций внутреннего государственного займа на акции допэмиссии компании, реализующей государственную программу "єОселя".

В конце прошлого года Кабинет министров аналогичным способом увеличил уставный капитал "Укрфинжилья" на 20 млрд грн. Тогда были выпущены 10-летние ОВГЗ под 12,6% годовых на 10 млрд грн с ежегодной купонной выплатой, а также 5-летние и 4-летние облигации по 5 млрд грн под 15,84% и 16,35% годовых в соответствии с выплатой купона каждые шесть месяцев.

На 2026 год в государственном бюджете на программу "єОселя" предусмотрено 17,1 млрд грн.

О программе "єОселя"

Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медики, педагоги и ученые (с 11 года ставка растет до 6% годовых).

С 1 августа 2023 года право подать заявку под 7% получили ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица и граждане, не имеющие собственного жилья сверх нормативной площади (с 11 года ставка растет до 10% годовых).

По состоянию на 11 декабря 2025 года в рамках программы"єОселя" выданы кредиты 21,86 тыс. украинским семьям на общую сумму 37,4 млрд грн, из них 6,44 тыс. - военные и ветераны. В третьем квартале 2025 года было предоставлено 2,42 тыс. кредитов на 4,51 млрд грн (1292 под 3% и 1128 под 7%), а общее количество выданных кредитов на 30 сентября составляло 20,25 тыс. на сумму 34,06 млрд грн.

В программе принимают участие 11 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, а также МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк "Глобус", Sky Bank, банк "Кредит Днепр", BISBANK и Радабанк.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки ""єОселя" становится доступной для семей железнодорожников со статусом вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ). До конца текущего года планируется привлечь в программу первые 100 семей железнодорожников.