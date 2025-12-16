Правительство уволило заместителя министра экономики Телюпу

Кабинет министров уволил Андрея Телюпу с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в распоряжении правительства №1425 от 15 декабря,

Согласно документу, Телюпа уволен по собственному желанию.

Об Андрее Телюпе

Правительство назначило Андрея Телюпу замминистра экономики в августе 2024 года.

С января 2022 по август 2024 Телюпа был директором департамента закупок Национального банка Украины.

С марта 2021 года по январь 2022 года работал директором Офиса трансформации закупок в АО «Укрзализныця».

С апреля 2020 по март 2021 занимал должность директора департамента тендерных процедур АО «Укрзализныця», где координировал работу 47 тендерных комитетов и 85 уполномоченных лиц, обеспечивал эффективность закупочных процессов и сотрудничал с государственными органами.

Кроме того, с октября 2017 по май 2020 года Телюпа работал руководителем проектов реформ в команде поддержки реформ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Ранее был исполнительным директором компании MV Group (2014-2017), где занимался оптимизацией работы компаний в области международной торговли и консалтингом в сфере внешнеэкономической деятельности. До этого занимал должность исполнительного директора компании Gross Group Kiev (2010-2014), где руководил работой компании в области международной торговли и осуществлял консалтинг в сфере закупок.

Ранее в интервью с Delo.ua Андрей Телюпа объяснил, почему 50 млрд грн покупок украинских товаров — это не пиар-цифра, а излом цепей поставки, и какие программы "Сделано в Украине" действительно дают прирост ВВП.