Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд звільнив заступника міністра економіки Телюпу

Андрій Телюпа
Андрій Телюпа / НБУ

Кабінет міністрів звільнив Андрія Телюпу з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у розпорядженні уряду №1425 від 15 грудня,

Згідно документу, Телюпа звільнений за власним бажанням.

Про Андрія Телюпу

Уряд призначив Андрія Телюпу заступником міністра економіки в серпні 2024 року.

З січня 2022 року по серпень 2024 року Телюпа був директором департаменту закупівель Національного банку України. 

З березня 2021 по січень 2022 року працював директором Офісу трансформації закупівель в АТ «Укрзалізниця». 

З квітня 2020 по березень 2021 року обіймав посаду директора департаменту тендерних процедур АТ «Укрзалізниця», де координував роботу 47 тендерних комітетів і 85 уповноважених осіб, забезпечував ефективність закупівельних процесів та співпрацював із державними органами.

Крім того, з жовтня 2017-го до травня 2020 року Телюпа працював керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Раніше був виконавчим директором у компанії MV Group (2014-2017), де займався оптимізацією роботи компаній у галузі міжнародної торгівлі та консалтингом у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  До цього обіймав посаду виконавчого директора у компанії Gross Group Kiev (2010-2014), де керував роботою компанії у галузі міжнародної торгівлі та здійснював консалтинг у сфері закупівель.

Раніше в інтерв’ю з Delo.ua Андрій Телюпа пояснив, чому 50 млрд грн покупок українських товарів — це не піар-цифра, а злам ланцюгів постачання, і які програми "Зроблено в Україні" справді дають приріст ВВП.

Автор:
Світлана Манько