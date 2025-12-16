Уряд звільнив заступника міністра економіки Телюпу

Кабінет міністрів звільнив Андрія Телюпу з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у розпорядженні уряду №1425 від 15 грудня,

Згідно документу, Телюпа звільнений за власним бажанням.

Про Андрія Телюпу

Уряд призначив Андрія Телюпу заступником міністра економіки в серпні 2024 року.

З січня 2022 року по серпень 2024 року Телюпа був директором департаменту закупівель Національного банку України.

З березня 2021 по січень 2022 року працював директором Офісу трансформації закупівель в АТ «Укрзалізниця».

З квітня 2020 по березень 2021 року обіймав посаду директора департаменту тендерних процедур АТ «Укрзалізниця», де координував роботу 47 тендерних комітетів і 85 уповноважених осіб, забезпечував ефективність закупівельних процесів та співпрацював із державними органами.

Крім того, з жовтня 2017-го до травня 2020 року Телюпа працював керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Раніше був виконавчим директором у компанії MV Group (2014-2017), де займався оптимізацією роботи компаній у галузі міжнародної торгівлі та консалтингом у сфері зовнішньоекономічної діяльності. До цього обіймав посаду виконавчого директора у компанії Gross Group Kiev (2010-2014), де керував роботою компанії у галузі міжнародної торгівлі та здійснював консалтинг у сфері закупівель.

Раніше в інтерв’ю з Delo.ua Андрій Телюпа пояснив, чому 50 млрд грн покупок українських товарів — це не піар-цифра, а злам ланцюгів постачання, і які програми "Зроблено в Україні" справді дають приріст ВВП.