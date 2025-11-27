Главный по Национальному кэшбеку – кто заработал на правительственной программе

Украинский сыр стал неожиданным барометром эффективности экономической политики: именно в этой категории Национальный кэшбек впервые вытеснил импорт с полок и поднял украинский продукт в премиальную выкладку. Эффект оказался более масштабным, чем ожидалось: в легальный ритейл перешли не только сыры, но и мебель, одежда и другие товары. В интервью с Delo.ua заместитель министра экономики Андрей Телюпа объясняет, как один инструмент изменил поведение покупателей, почему 50 млрд грн покупок украинских товаров — это не пиар-цифра, а излом цепей поставки, и какие программы "Сделано в Украине" действительно дают прирост ВВП.

Политика "Сделано в Украине" включает много разных инструментов - от доступных кредитов до Национального кэшбека. Как вы думаете, какая из этих программ сегодня работает наиболее эффективно?

- В рамках политики "Сделано в Украине" сейчас работает уже 15 активных программ поддержки украинских производителей, охватывающих все уровни - от микробизнеса до средних и крупных компаний. Это доступные кредиты 5-7-9, гранты на развитие перерабатывающей промышленности, индустриальные парки, экспортно-кредитное агентство, программы частичной компенсации стоимости украинской техники и оборудования, Национальный кэшбек и другие. Они призваны способствовать увеличению производства, привлечению инвестиций и увеличению несырьевого экспорта. Мы оцениваем эффективность этих программ по нескольким критериям: влияние на ВВП, создание рабочих мест и объем средств, возвращенных в бюджет посредством налогов и сборов.

Да, Национальный кэшбек демонстрирует огромный спрос со стороны частных потребителей. Мы имеем 7 млн активных пользователей, сознательно выбирающих украинские товары, и почти 2 тысячи отечественных производителей, которые уже присоединились к программе. Там, где украинское конкурирует с импортом, кэшбек реально изменяет ситуацию. Люди начинают смотреть на происхождение товара, ритейл выносит украинское на "золотую полку", и это сразу влияет на продажи.

Есть еще один важный эффект – детенизация. В некоторых товарных категориях официальные продажи выросли до 10%, потому что покупатели переходят от базаров и серых схем к официальному ритейлу. Простой пример — тот же сыр: часть продаж ушла с неофициальных точек в легальные магазины, и это поддерживает белый бизнес.

Какая программа сегодня самая масштабная по охвату бизнеса и объемам финансирования?

— Если же говорить о масштабах, то самой большой программой является "Доступные кредиты 5-7-9%". Ежегодно ею пользуются около 25 тысяч предприятий. Объем финансирования этой программы из бюджета составляет 18 млрд. грн., что обеспечивает 100 миллиардов гривен доступного кредитования. Это реальный ресурс для развития.

Ее экономический мультипликатор очень высокий: каждая гривна поддержки дает от шести до семи гривен роста ВВП. То есть условно – государство вкладывает одну гривну, а экономика получает в семь раз больше.

Еще одна очень эффективная программа – компенсация 25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования. Она работает сразу по двум направлениям: поддерживает отечественных машиностроителей и помогает нашим аграриям обновлять парк машин. С момента возобновления программы в апреле 2024 года аграрии приобрели уже более 12 тысяч единиц техники и оборудования на общую сумму более 9,1 млрд. грн. Все это уже работает на полях и на перерабатывающих предприятиях.

Государство в свою очередь уплатило аграриям почти 1,9 млрд грн компенсации. Экономический эффект здесь также показателен: мультипликатор программы составляет 5–6 гривен прироста ВВП на каждую гривну.

Программа Национальный Кэшбэк задумывалась как экономический инструмент, а не политический. Скажите, проводили ли вы аудит, учитывая, что участникам программы уже выплатили более 5 млрд грн?

— Национальный кэшбек полноценно работает уже год, сейчас идет анализ работы программы. Государство впервые получило данные о реальном потреблении украинцев: где люди покупают украинское, а где импорт.

Мы тщательно изучаем их, чтобы понять, какие категории товаров сталкиваются с агрессивным импортом больше, какие меньше. Показательный пример – твердые сыры, где конкуренция с импортом достаточно высока. Там мы видим необходимость усилить помощь украинским производителям.

Значительный эффект фиксируем и в лёгкой промышленности, в мебели. Кешбек хорошо работает и там и видно, что украинские товары начинают выигрывать конкуренцию.

В дальнейшем мы хотим делать программу более адресной – фокусироваться на тех товарных категориях, где превалирует импорт. Это позволит сделать Кэшбэк не только популярным, но и увеличить его экономический эффект.

Как изменилась структура покупок украинцев? В частности, насколько выросли покупки товаров украинского производства, и действительно ли люди стали меньше выбирать импорт благодаря кэшбеку?

— Если посмотреть на общее влияние программы, то результаты достаточно показательны. Благодаря Национальному кэшбеку украинцы уже приобрели товаров отечественного производства более чем на 50 миллиардов гривен. И по нашим оценкам, значительная часть этих покупок — это как раз переход от импортных товаров к украинским.

Часто программа подвергается критике, мол, к ней имеет доступ только определенный круг бизнесов. Планируете ли вы пересмотреть условия участия?

— Ограничений по участию в программе производителей по размеру или системе налогообложения или другим аналогичным критериям нет. Имеются ограничения по стране агрессору и по подакцизной продукции. Соответственно, любой украинский производитель на любой системе налогообложения, в том числе ФЛП, может участвовать в ней. Почти все участвующие в программе производители — малый и средний бизнес. Участие крупного бизнеса там довольно небольшое.

Продавцы же должны быть на общей системе налогообложения, выдавать фискальные чеки и принимать оплату картой. Ведь программа направлена на детенизацию экономики и поддержку белого официального бизнеса. Мы знаем о торговых сетях, измельченных на десятки или сотни ФЛПов, они действительно недовольны тем, что у них программа не действует. Действовать у них она и не будет.

Также мы не можем получать достоверные данные от базаров или неформальной торговли за наличные деньги; магазины на едином налоге скорее попадают в "серую" зону и потому участвовать в программе не могут.

Известно ли, сколько финансирования будет на программы политики «Сделано в Украине» на следующий год?

Точных цифр пока нет, потому что все зависит от принятия государственного бюджета в декабре. Финансирование всех расходов, кроме обороны, поступает не по налогам, а за счет международной помощи.