"Не соответствует действительности": Минэкономики опровергло сворачивание программы "Национальный кэшбек"

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины официально опровергло информацию о якобы сворачивании программы "Национальный кэшбек". Государственная инициатива, стимулирующая покупку товаров украинских производителей, продолжает работу в штатном режиме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

"Минэкономики не готовило и не рассматривало документы, предусматривающие прекращение работы Национального кэшбека в 2026 году. Обнародованная в медиа информация не соответствует действительности", — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что цитируемые в средствах массовой информации изменения в нормативных актах, вызвавших беспокойство, касаются исключительно технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы.

Минэкономики заверили, что "в случае любых решений, которые могут влиять на работу программы, общественность будет информирована заблаговременно и в полном объеме". В частности, идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, а также работа с участниками и обновление списков производителей.

Что предшествовало заявлению Минэкономики

Сегодня, 24 ноября, сообщалось, что программы "Национальный Кэшбэк" и "Зимняя поддержка" будут действовать до июня 2026 года. В то же время, выплаты кэшбека завершат в мае 2026 года, а выплаты за декабрь 2025 года состоятся только при наличии бюджетных денег.

В постановлении Кабинета министров № 1510 от 22 ноября 2025 года отмечается, что правительство продлило еще на полгода – до 30 июня 2026 года – срок реализации двух экспериментальных проектов в рамках платформы "Сделано в Украине"

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на новость о прекращении программы "Национальный кэшбек".

"Наконец. Больше года и более 4 млрд грн понадобилось КМ, чтобы установить неэффективность пиар-программы кэшбека. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. И важно, чтобы такая же работа была проведена и в отношении других подобных программ Правительства, а деньги перераспределены на действенные правительственные программы типа "5-7-9", - заявил политик.

Напомним, 11 ноября началась выплата за август 2025 года по программе "Национальный кэшбек". Участники программы получили от государства рекордные 509 млн грн – наибольшую ежемесячную компенсацию с момента запуска программы.