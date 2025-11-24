Правительство сворачивает программу "Национальный кэшбэк": выплаты будут только при наличии денег

Программы "Национальный кэшбєк" и "Зимняя поддержка" будут действовать до июня 2026 года. В то же время, выплаты кэшбэка завершат в мае 2026 года, а выплаты за декабрь 2025 года состоятся только при наличии бюджетных денег.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1510.

В нем отмечается, что правительство продлило еще на полгода – до 30 июня 2026 года – срок реализации двух экспериментальных проектов в рамках платформы "Сделано в Украине":

по предоставлению государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства ("Национальный кэшбэк");

по оказанию единовременного государственного пособия "Зимняя поддержка".

В то же время, согласно тексту документа, перечисление начисленного кэшбэка за декабрь 2025 года будет осуществляться в феврале 2026 года при наличии бюджетных средств.

Если бюджетных средств не хватит, то начисление кэшбека получателям прекращается, начиная с 1 января 2026 года, а перечисление получателю начисленного кэшбэка за декабрь 2025 года не осуществляется.

Также отмечается, что начисление кэшбэка получателям в следующем году прекращается с 1 мая.

Неэффективная программа

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на новость о прекращении программы "Национальный кэшбэк"

Он отметил, что более года и более 4 млрд грн, которые выплатили украинцам по программе, понадобилось правительству, чтобы установить неэффективность пиар-программы кэшбэка.

"Впрочем, лучше поздно, чем никогда. И важно, чтобы такая же работа была проведена и в отношении других подобных программ правительства, а деньги перераспределены на действенные правительственные программы типа "5-7-9"", - подчеркнул нардеп.

Ранее Гетманцев замечал, что хорошо разрекламированный проект "Национальный кэшбэк" постепенно "выдыхается" и нуждается в модернизации, чтобы избежать дальнейшей потери имиджа.

В начале ноября сообщалось, что украинцы до сих пор не получили выплаты по программе. Ранее они финансировались из резервного фонда госбюджета, однако средства в нем закончились.

В правительстве объясняли задержку рекордным размером выплат.

Уже 11 ноября началась выплата за август 2025 года по программе "Национальный кэшбэк". Участники программы получили от государства рекордные 509 млн грн – наибольшую ежемесячную компенсацию с момента запуска программы.

О программе

В программе "Национальный Кэшбэк" принимают участие крупнейшие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Кешбэк доступен на 365 тысяч товаров отечественного производства от более чем 1700 производителей.

Кэшбэк в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители предоставили для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, приобщенных к программе.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбэка в месяц – 3000 гривен.

Торговые сети обозначают товары с кэшбэком специальными пометками на полках и ценниках для удобства покупателей, а также размещают наклейки на входах в магазины, информируя, что здесь действует программа "Национальный кэшбэк".

Для проверки наличия кэшбэка на конкретный товар можно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Дія".