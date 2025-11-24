Уряд згортає програму "Національний кешбек": виплати будуть лише за наявності грошей

Програми "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" будуть діяти до червня 2026 року. Водночас виплати кешбеку завершать у травні 2026 року, а виплати за грудень 2025 року відбудуться лише за наявності бюджетних грошей.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1510.

У ній зазначається, що уряд продовжив ще на пів року – до 30 червня 2026 року – термін реалізації двох експериментальних проєктів у межах платформи "Зроблено в Україні":

з надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва ("Національний кешбек");

з надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка".

Водночас згідно з текстом документу, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Якщо ж бюджетних коштів не вистачить, то нарахування кешбеку отримувачам припиняється, починаючи з 1 січня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється.

Також зазначається, що нарахування кешбеку отримувачам наступного року припиняється з 1 травня.

Неефективна програма

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на новину про припинення програми "Національний кешбек"

Він зауважив, що більше року і понад 4 млрд грн, які виплатили українцям за програмою, знадобилося уряду, аби встановити неефективність піар-програми кешбеку.

"Втім, краще пізно, ніж ніколи. І важливо, щоб така ж робота була проведена і щодо інших подібних програм Уряду, а гроші перерозподілені на дієві урядові програми на кшталт "5-7-9"", - підкреслив нардеп.

Раніше Гетманцев зауважував, що добре розрекламований проєкт "Національний кешбек" поступово "видихається" і потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу.

На початку листопада повідомлялося, що українці досі не отримали виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень.Раніше вони фінансувалися із резервного фонду держбюджету, проте кошти у ньому закінчилися.

В уряді натомість пояснювали затримку рекордним розміром виплат.

Вже 11 листопада розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою "Національний кешбек". Учасники програми отримали від держави рекордні 509 млн грн – найбільшу щомісячну компенсацію з моменту запуску програми.

Про програму

У програмі "Національний кешбек" беруть участь найбільші національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів вітчизняного виробництва від понад 1700 виробників.

Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Торговельні мережі позначають товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях та цінниках для зручності покупців, а також розміщують наліпки на входах до магазинів, інформуючи, що тут діє програма "Національний кешбек".

Для перевірки наявності кешбеку на конкретний товар можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".