Заради "Зимової підтримки" змінили умови витрачання коштів "Національного кешбеку": деталі

Для українців змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Оновлення пов’язане з іншою державною програмою — "Зимова підтримка", яка передбачає виплату всім громадянам 1000 гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як витратити кошти

Кошти на картці "Національного кешбеку" можна використовувати для таких категорій товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема, на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

У Мінекономіки зауважили, що деякі нові категорії стали доступні одразу, зокрема для придбання ліків, медичних виробів, книжок та іншої друкованої продукції.

З чим пов’язане оновлення

Як пояснили у відомстві, оновлення пов’язане з іншою державною програмою — "Зимова підтримка", яка передбачає виплату всім громадянам 1000 гривень, що після оформлення мають надійти на картку "Національного кешбеку". Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати.

Оновлені умови витрачання коштів діятимуть до 30 червня 2026 року.

У межах державної програми “Зимова підтримка”, яка стартувала 15 листопада, за три дні українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на виплату 1000 грн.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.