Бізнес закликає відмовитися від програми "Національний кешбек": які аргументи

Бізнес-асоціації закликали переглянути умови державної програми "Національний кешбек" або ж взагалі скасувати її, оскільки вона дискримінує малий бізнес і викривлює конкуренцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів (УРТЦ).

Зазначається, що під час зустрічі команди МВФ в Україні та керівників провідних бізнес асоціацій представники бізнес-спільноти поділились баченням бізнесу щодо наявних в Україні програм підтримки та своїм баченням щодо необхідних змін.

Зокрема, йшлося про те, що програму "Національний кешбек" необхідно розширити на підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ССО), а також переглянути його критерії або ж взагалі скасувати, оскільки ця державна програма дискримінує малий бізнес і викривлює конкуренцію.

Учасники зустрічі також звернули увагу на необхідності імплементації Директиви ЄС-2019/633, яка допоможе вирівняти ситуацію навколо несправедливих умов співпраці виробників і ритейлерів, а також акцентували увагу на необхідності реформ у трудовому законодавстві, зокрема встановленні чітких критеріїв для фрилансерів і самозайнятих осіб.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що "Національний кешбек" поступово "видихається". Він вважає, що державна програма потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу.

Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою "Національний кешбек"

Українці вже два місяці не отримують виплати за державною програмою "Національний кешбек". Раніше виплати фінансувалися із резервного фонду держбюджету, проте кошти у ньому закінчилися, пише ЕП.

Співрозмовники видання у Мінфіні повідомили, що рішення про виділення грощей з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців. Проте коли саме це може статися, там не уточнюють.

При цьому користувачі програми скаржаться, що востаннє отримували платіж за "нацкешбеком" на початку вересня. Це був платіж за покупки, здійснені у липні. Він надійшов із запізненням (мав надійти до кінця серпня). Водночас платіж за серпень досі перебуває "в обробці".

Раніше в Мінекономіки повідомляли, що виплата “Нацешбеку”, накопиченого українцями за серпень 2025 року затримується, однак вже перебувають на фінальному етапі обробки й невдовзі надійде на картки учасників програми. Виплата стане рекордною з початку роботи програми, однак суму за серпень поки не повідомляють.

Як працює програма?

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія".

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.