Бизнес призывает отказаться от программы "Национальный кэшбэк": какие аргументы

Бизнес-ассоциации призвали пересмотреть условия государственной программы "Национальный кэшбэк" или вообще отменить ее, поскольку она дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский Совет Торговых Центров (УРТЦ).

Отмечается, что во время встречи команды МВФ в Украине и руководителей ведущих бизнес-ассоциаций представители бизнес-сообщества поделились видением бизнеса относительно имеющихся в Украине программ поддержки и своим видением относительно необходимых изменений.

В частности, речь шла о том, что программу "Национальный кэшбэк" необходимо расширить на предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения (ССО), а также пересмотреть его критерии или вообще отменить, поскольку эта государственная программа дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию.

Участники встречи также обратили внимание на необходимость имплементации Директивы ЕС-2019/633, которая поможет уравнять ситуацию вокруг несправедливых условий сотрудничества производителей и ритейлеров, а также акцентировали внимание на необходимости реформ в трудовом законодательстве, в частности, установлении четких критериев для фрилансеров и самозанятых лиц.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что "Национальный кэшбэк" постепенно "выдыхается". Он считает, что государственная программа нуждается в модернизации, чтобы избежать дальнейшей потери имиджа.

Закончились деньги: украинцы второй месяц не получают выплаты по программе "Национальный кэшбэк"

Украинцы уже два месяца не получают выплаты по государственной программе "Национальный кэшбэк". Ранее выплаты финансировались из резервного фонда госбюджета, однако денежные средства в нем закончились, пишет ЭП.

Собеседники издания в Минфине сообщили, что решение о выделении денег из резервного фонда было принято и уже вскоре средства должны поступить на счета украинцев. Однако когда это может произойти, там не уточняют.

При этом пользователи программы жалуются, что последний раз получали платеж по "нацкешбэку" в начале сентября. Это был платеж за покупки, совершенные в июле. Он поступил с опозданием (должен был поступить до конца августа). В то же время, платеж за август до сих пор находится "в обработке".

Ранее в Минэкономики сообщали, что выплата "нацешбэка", накопленного украинцами за август 2025 года задерживается, однако уже находятся на финальном этапе обработки и вскоре поступят на карточки участников программы. Выплата станет рекордной с начала работы программы, однако сумму за август пока не сообщают.

Как работает программа?

Кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, включая продукты и напитки, строительные материалы, одежду, обувь, косметика, бытовая химия, средства гигиены, мебель, товары для дома, товары для животных и другие.

Чтобы кэшбэк начислился, необходимо приобрести эти товары в торговых точек, участвующих в программе. Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія".

В программе принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных и отдельных магазинов.