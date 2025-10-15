Запланована подія 2

В уряді пояснили, чому затримуються виплати "Національного кешбеку"

Національний кешбек
Усі учасники програми "Національний кешбек" отримають кошти за серпень у повному обсязі. / Урядовий портал

Виплати за програмою “Національний кешбек” за серпень скоро почнуть нараховувати.

Як пише Delo.ua,  про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відомство інформує, що виплата "Національного кешбеку" за серпень перебуває в активній стадії обробки.

"Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур", - пояснюють в Мінекономіки.

Там додали, що вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми.

Нагадаємо, за програмою "Національний кешбек" держава виплатила українцям 507 млн грн за товари вітчизняного виробництва, придбані в липні.

Як працює програма? 

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші. 

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія". 

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Як споживачу приєднатися до програми?  

  • Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.
  • Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.
  • Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
  • У застосунку "Дія" в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.

Кошти "Національного кешбеку" не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою або переказати на на іншу банківську картку неможливо. 

Автор:
Світлана Манько