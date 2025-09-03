- Категорія
"Національний кешбек": українці витратили на товари вітчизняного виробництва рекордну суму у липні
За програмою "Національний кешбек" держава виплатила українцям 507 млн грн за товари вітчизняного виробництва, придбані в липні.
Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зазначається, що українці у липні придбали товарів вітчизняного виробництва на 5,07 млрд грн — це найбільша сума за місяць від старту програми "Національний кешбек". Це понад 66% від загальної суми, яку громадяни витратили у вересні-грудні минулого року.
За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 мільйона учасників, які активували свої картки у застосунку "Дія".
Повідомляється, що від початку 2025 року обсяг продажів у межах програми сягнув 32,4 млрд грн, а з моменту запуску — майже 40 млрд грн. Учасники програми вже отримали близько 4 млрд грн кешбеку.
Куди витратити кошти
Отримані кошти можна витратити до кінця року на:
- комуналку та інші послуги;
- ліки;
- книжки;
- благодійність;
- донати для ЗСУ.
Програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.
Як працює програма?
Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.
Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія".
У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.
Як споживачу приєднатися до програми?
- Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.
- Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
- У застосунку "Дія" в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.
Кошти "Національного кешбеку" не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою або переказати на на іншу банківську картку неможливо.
Нагадаємо, у червні 2025 року уряд виплатив українцям близько 490 мільйонів гривень кешбеку в межах програми заохочення купівлі товарів українського виробництва. Виплати отримали понад 3,5 мільйона учасників