"Національний кешбек": українці витратили на товари вітчизняного виробництва рекордну суму у липні

У липні українці отримали від держави 507 млн грн кешбеку / Дія

За програмою "Національний кешбек" держава виплатила українцям 507 млн грн за товари вітчизняного виробництва, придбані в липні.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

 Зазначається, що українці у липні придбали товарів вітчизняного виробництва на 5,07 млрд грн — це найбільша сума за місяць від старту програми "Національний кешбек". Це понад 66% від загальної суми, яку громадяни витратили у вересні-грудні минулого року. 

За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 мільйона учасників, які активували свої картки у застосунку "Дія".

Повідомляється, що від початку 2025 року обсяг продажів у межах програми сягнув 32,4 млрд грн, а з моменту запуску — майже 40 млрд грн. Учасники програми вже отримали близько 4 млрд грн кешбеку.

Куди витратити кошти

Отримані кошти можна витратити до кінця року на:

  •  комуналку та інші послуги;
  •  ліки;
  • книжки;
  • благодійність;
  • донати для ЗСУ.

Програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

Як працює програма? 

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші. 

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія". 

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Як споживачу приєднатися до програми?  

  • Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.
  • Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.
  • Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
  • У застосунку "Дія" в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.

Кошти "Національного кешбеку" не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою або переказати на на іншу банківську картку неможливо. 

Нагадаємо, у червні 2025 року уряд виплатив українцям близько 490 мільйонів гривень кешбеку в межах програми заохочення купівлі товарів українського виробництва. Виплати отримали понад 3,5 мільйона учасників

Автор:
Світлана Манько