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У червні понад 3,5 мільйона українців отримали кешбек за купівлю вітчизняних товарів: уряд виплатив 490 млн грн
У червні 2025 року уряд виплатив українцям близько 490 мільйонів гривень кешбеку в межах програми заохочення купівлі товарів українського виробництва. Виплати отримали понад 3,5 мільйона учасників, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картку для зарахування коштів у застосунку "Дія".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Отримані кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні послуги, книжки, ліки, благодійність, придбання військових облігацій або донати на ЗСУ.
Станом на 31 липня з початку дії програми (вересень 2024 року) держава вже виплатила близько 3,4 млрд грн. Учасниками програми є понад 1800 виробників, які запропонували споживачам близько 400 тисяч товарів із кешбеком. У ній беруть участь національні торговельні мережі, аптеки, АЗС, а також регіональні мережі й окремі магазини.
Програма орієнтована на підтримку українського виробника та зміну споживчих звичок. Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю продуктів харчування, одягу, взуття, будівельних матеріалів, косметики, товарів для дому, тварин тощо. Перевірити товар на відповідність програмі можна за допомогою сканера штрихкодів у "Дії".
Щоб долучитися до програми, потрібно:
- подати заявку на участь через сайт або застосунок одного з 20 банків;
- прив’язати картки, якими ви здійснюєте покупки, і дати дозвіл на передачу транзакцій для нарахування кешбеку;
- відкрити спеціальну картку "Національний кешбек";
- активувати її у розділі "Сервіси" в "Дії".
Кошти, отримані в межах програми, не підлягають оподаткуванню та не враховуються при призначенні субсидій і пільг. Їх неможливо зняти готівкою або переказати на інші банківські рахунки.
Додамо, що за травень українці отримали таку ж суму кешбеку - 490 мільйонів гривень компенсації за купівлю товарів українського виробництва.