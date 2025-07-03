Держава виплатила рекордні 490 млн грн кешбеку за травень

У межах програми Національного кешбеку понад 3,5 мільйона українців отримали у травні 2025 року рекордні 490 мільйонів гривень компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Це найбільший місячний показник із моменту запуску програми у вересні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Загальна сума виплат з початку дії ініціативи вже перевищила 2,9 мільярда гривень. Кожен учасник програми отримує 10% кешбеку за придбані товари, вироблені в Україні. Ці кошти можна використати до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок, благодійність або донати на потреби Збройних Сил України.

Програма реалізується Міністерством економіки у партнерстві з Мінцифрою, Національним банком, Кабінетом Міністрів України, податковою службою, Ощадбанком та іншими уповноваженими банками. Технологічними партнерами виступають платіжні системи Mastercard та Visa.

Мета ініціативи — стимулювати купівлю українських товарів, підтримати національного виробника і водночас дати громадянам реальну фінансову вигоду.

Нагадаємо, що за квітень понад 3,4 мільйона українців отримали 445 мільйонів гривень “Національного кешбеку”.

Від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави: