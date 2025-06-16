"Національний кешбек": українцям виплатили 445 млн грн за квітень

Понад 3,4 мільйона українців отримали 445 мільйонів гривень “Національного кешбеку” за квітень, які виплатив уряд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Кошти отримали ті учасники, що накопичили кешбек на суму понад 2 гривні та активували картку "Національний кешбек" у "Дії".

Кешбек можна витратити на комунальні, медичні та інші послуги, оплату транспорту, купівлю книжок і ліків, зареєстрованих у програмі, а також на військові облігації та донати для ЗСУ.

Про програму "Національний кешбек

Проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром.

Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 млн грн;

за жовтень – 119,2 млн грн;

за листопад – 232 млн грн;

за грудень і січень – 714 млн грн;

за лютий – 384 млн грн;

за березень – 443 млн грн;

за квітень – 445 млн грн.

Як працює програма?

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

Як долучитися до програми:

Подайте заявку через мобільний застосунок одного з банків-учасників програми.

Оберіть картки для оплати покупок і надайте дозвіл на передачу інформації про платежі.

Відкрийте фізичну чи віртуальну картку "Національний кешбек".

У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" оберіть картку банку, на яку отримуватимете виплати.

Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі. Кошти "Національного кешбеку" не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Нагадаємо, вперше за час реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка у січні стала від’ємною. За підсумками першого місяця 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку за купівлю товарів вітчизняного виробництва.