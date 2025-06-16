Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,04

EUR

47,69

--0,39

Готівковий курс:

USD

41,47

41,42

EUR

48,35

48,19

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Національний кешбек": українцям виплатили 445 млн грн за квітень

Національний кешбек
3,4 млн українців отримали 445 млн грн виплат за квітень

Понад 3,4 мільйона українців отримали 445 мільйонів гривень “Національного кешбеку” за квітень, які виплатив уряд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Кошти отримали ті учасники, що накопичили кешбек на суму понад 2 гривні та активували картку "Національний кешбек" у "Дії".

Кешбек можна витратити на комунальні, медичні та інші послуги, оплату транспорту, купівлю книжок і ліків, зареєстрованих у програмі, а також на військові облігації та донати для ЗСУ.

Про програму "Національний кешбек

Проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром.

Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави: 

  • за вересень – 37,2 млн грн;
  • за жовтень – 119,2 млн грн;
  • за листопад – 232 млн грн;
  • за грудень і січень – 714 млн грн;
  • за лютий – 384 млн грн;
  • за березень – 443 млн грн;
  • за квітень – 445 млн грн.

Як працює програма? 

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія". 

Як долучитися до програми:

  • Подайте заявку через мобільний застосунок одного з банків-учасників програми. 
  •  Оберіть картки для оплати покупок і надайте дозвіл на передачу інформації про платежі. 
  •  Відкрийте фізичну чи віртуальну картку "Національний кешбек". 
  •  У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" оберіть картку банку, на яку отримуватимете виплати.

Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі. Кошти "Національного кешбеку" не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Нагадаємо, вперше за час реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка у січні стала від’ємною. За підсумками першого місяця 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку за купівлю товарів вітчизняного виробництва. 

Автор:
Тетяна Бесараб