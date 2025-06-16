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"Национальный кэшбек": украинцам выплатили 445 млн грн за апрель

Национальный кэшбек
3,4 млн украинцев получили 445 млн грн выплат за апрель

Более 3,4 миллионов украинцев получили 445 миллионов гривен "Национального кэшбека" за апрель, которые выплатило правительство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Средства получили те участники, которые накопили кэшбек на сумму более 2 гривен и активировали карту "Национальный кэшбек" в "Дії".

Кешбек можно потратить на коммунальные, медицинские и другие услуги, оплату транспорта, покупку книг и лекарств, зарегистрированных в программе, а также военные облигации и донаты для ВСУ.

О программе "Национальный кэшбек

Проект реализуется Министерством экономики в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Национальным банком, Кабинетом Министров Украины, Государственной налоговой службой, Ощадбанком и уполномоченными банками Украины и Правительственным контактным центром.

Технологическим партнером в реализации программы является международная платежная система Mastercard. Операционным партнером проекта является международная компания платежных технологий Visa.

От старта программы в сентябре 2024 года украинцы получили уже более 2,4 млрд грн кэшбека от государства:

  • за сентябрь – 37,2 млн грн;
  • за октябрь – 119,2 млн грн;
  • за ноябрь – 232 млн грн;
  • за декабрь и январь – 714 млн. грн;
  • за февраль – 384 млн грн;
  • за март – 443 млн грн;
  • за апрель – 445 млн грн.

Как работает программа?

Кешбек в размере 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продаж, участвующих в программе. Чтобы проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дія".

Как присоединиться к программе:

  • Подайте заявку через мобильное приложение одного из банков-участников программы.
  • Выберите карты для оплаты покупок и разрешите передачу информации о платежах.
  • Откройте физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбек".
  • В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите карту банка, на которую будете получать выплаты.

Чтобы получить кэшбек, нужно оплачивать покупки именно теми картами, которые были определены при регистрации в программе. Средства "Национального кэшбека" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.

Напомним, впервые за время реализации программы "Национальный Кэшбэк" ее динамика в январе стала отрицательной. По итогам первого месяца 2025 украинцы накопили 414 миллионов гривен кэшбека за покупку товаров отечественного производства.

Автор:
Татьяна Бессараб