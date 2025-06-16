"Национальный кэшбек": украинцам выплатили 445 млн грн за апрель

Более 3,4 миллионов украинцев получили 445 миллионов гривен "Национального кэшбека" за апрель, которые выплатило правительство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Средства получили те участники, которые накопили кэшбек на сумму более 2 гривен и активировали карту "Национальный кэшбек" в "Дії".

Кешбек можно потратить на коммунальные, медицинские и другие услуги, оплату транспорта, покупку книг и лекарств, зарегистрированных в программе, а также военные облигации и донаты для ВСУ.

О программе "Национальный кэшбек

Проект реализуется Министерством экономики в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Национальным банком, Кабинетом Министров Украины, Государственной налоговой службой, Ощадбанком и уполномоченными банками Украины и Правительственным контактным центром.

Технологическим партнером в реализации программы является международная платежная система Mastercard. Операционным партнером проекта является международная компания платежных технологий Visa.

От старта программы в сентябре 2024 года украинцы получили уже более 2,4 млрд грн кэшбека от государства:

за сентябрь – 37,2 млн грн;

за октябрь – 119,2 млн грн;

за ноябрь – 232 млн грн;

за декабрь и январь – 714 млн. грн;

за февраль – 384 млн грн;

за март – 443 млн грн;

за апрель – 445 млн грн.

Как работает программа?

Кешбек в размере 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продаж, участвующих в программе. Чтобы проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дія".

Как присоединиться к программе:

Подайте заявку через мобильное приложение одного из банков-участников программы.

Выберите карты для оплаты покупок и разрешите передачу информации о платежах.

Откройте физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбек".

В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите карту банка, на которую будете получать выплаты.

Чтобы получить кэшбек, нужно оплачивать покупки именно теми картами, которые были определены при регистрации в программе. Средства "Национального кэшбека" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.

Напомним, впервые за время реализации программы "Национальный Кэшбэк" ее динамика в январе стала отрицательной. По итогам первого месяца 2025 украинцы накопили 414 миллионов гривен кэшбека за покупку товаров отечественного производства.