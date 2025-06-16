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"Национальный кэшбек": украинцам выплатили 445 млн грн за апрель
Более 3,4 миллионов украинцев получили 445 миллионов гривен "Национального кэшбека" за апрель, которые выплатило правительство.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Средства получили те участники, которые накопили кэшбек на сумму более 2 гривен и активировали карту "Национальный кэшбек" в "Дії".
Кешбек можно потратить на коммунальные, медицинские и другие услуги, оплату транспорта, покупку книг и лекарств, зарегистрированных в программе, а также военные облигации и донаты для ВСУ.
О программе "Национальный кэшбек
Проект реализуется Министерством экономики в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Национальным банком, Кабинетом Министров Украины, Государственной налоговой службой, Ощадбанком и уполномоченными банками Украины и Правительственным контактным центром.
Технологическим партнером в реализации программы является международная платежная система Mastercard. Операционным партнером проекта является международная компания платежных технологий Visa.
От старта программы в сентябре 2024 года украинцы получили уже более 2,4 млрд грн кэшбека от государства:
- за сентябрь – 37,2 млн грн;
- за октябрь – 119,2 млн грн;
- за ноябрь – 232 млн грн;
- за декабрь и январь – 714 млн. грн;
- за февраль – 384 млн грн;
- за март – 443 млн грн;
- за апрель – 445 млн грн.
Как работает программа?
Кешбек в размере 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продаж, участвующих в программе. Чтобы проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дія".
Как присоединиться к программе:
- Подайте заявку через мобильное приложение одного из банков-участников программы.
- Выберите карты для оплаты покупок и разрешите передачу информации о платежах.
- Откройте физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбек".
- В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите карту банка, на которую будете получать выплаты.
Чтобы получить кэшбек, нужно оплачивать покупки именно теми картами, которые были определены при регистрации в программе. Средства "Национального кэшбека" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.
Напомним, впервые за время реализации программы "Национальный Кэшбэк" ее динамика в январе стала отрицательной. По итогам первого месяца 2025 украинцы накопили 414 миллионов гривен кэшбека за покупку товаров отечественного производства.