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Государство выплатило рекордные 490 млн грн кэшбэка за май
В рамках программы Национального кэшбэка более 3,5 миллионов украинцев получили в мае 2025 года рекордные 490 миллионов гривен компенсации за покупку товаров украинского производства. Это самый большой месячный показатель с момента запуска программы в сентябре 2024 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".
Общая сумма выплат с начала действия инициативы уже превысила 2,9 миллиарда гривен. Каждый участник программы получает 10% кэшбека за приобретенные товары, произведенные в Украине. Эти средства можно использовать до конца 2025 года на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, благотворительность или донаты на нужды Вооруженных Сил Украины.
Программа реализуется Министерством экономики по партнерству с Минцифрой, Национальным банком, Кабинетом Министров Украины, налоговой службой, Сбербанком и другими уполномоченными банками. Технологическими партнёрами выступают платежные системы Mastercard и Visa.
Цель инициативы — стимулировать покупку украинских товаров, поддержать национального производителя и дать гражданам реальную финансовую выгоду.
Напомним, что за апрель более 3,4 миллионов украинцев получили 445 миллионов гривен "Национального кэшбэка".
От старта программы в сентябре 2024 года украинцы получили уже более 2,4 млрд грн кэшбека от государства:
- за сентябрь – 37,2 млн грн;
- за октябрь – 119,2 млн грн;
- за ноябрь – 232 млн грн;
- за декабрь и январь – 714 млн. грн;
- за февраль – 384 млн грн;
- за март – 443 млн грн;
- за апрель – 445 млн. грн.