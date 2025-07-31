В июне более 3,5 миллионов украинцев получили кэшбэк за покупку отечественных товаров: правительство выплатило 490 млн грн

В июне 2025 года правительство выплатило украинцам около 490 миллионов гривен кэшбэка в рамках программы поощрения покупки товаров украинского производства. Выплаты получили более 3,5 миллиона участников, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали карту для зачисления средств в приложении "Дія".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Вырученные средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные услуги, книги, лекарства, благотворительность, приобретение военных облигаций или донаты на ВСУ.

По состоянию на 31 июля с начала действия программы государство уже выплатило около 3,4 млрд грн. Участниками программы являются более 1800 производителей, предложивших потребителям около 400 тысяч товаров с кэшбэком. В нем принимают участие национальные торговые сети, аптеки, АЗС, а также региональные сети и отдельные магазины.

Программа ориентирована на поддержку украинского производителя и изменение потребительских привычек. Кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку продуктов питания, одежды, обуви, строительных материалов, косметики, товаров для дома, животных. Проверить товар на соответствие программе можно с помощью сканера штрихкодов в "Дії".

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

подать заявку на участие через сайт или приложение одного из 20 банков;

привязать карточки, по которым вы совершаете покупки, и дать разрешение на передачу транзакций для начисления кэшбэка;

открыть специальную карточку "Национальный кэшбэк";

активировать ее в разделе "Сервисы" в "Дії".

Средства, полученные в рамках программы, не подлежат налогообложению и не учитываются при назначении субсидий и льгот.

За май украинцы получили такую же сумму кэшбэка - 490 миллионов гривен компенсации за покупку товаров украинского производства.