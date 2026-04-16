Вночі росіяни пошкодили виробничий майданчик ДТЕК у Києві

Вночі росіяни пошкодили виробничий майданчик ДТЕК у Києві
Вночі росіяни пошкодили виробничий майданчик ДТЕК у Києві / ДСНС

Унаслідок масованої атаки у Києві пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДТЕК.

У компанії повідомили, що внаслідок удару постраждав один із працівників. Йому надано необхідну медичну допомогу.

Також зафіксовано руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів.

Наразі ремонтні бригади працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки.

У компанії зазначили, що ніч була важкою для всієї країни, та висловили співчуття постраждалим і родинам загиблих.

Зауважимо, 16 квітня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання. 

Тетяна Гойденко