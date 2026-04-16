Масована атака РФ: без електроенергії залишилися споживачі дев’яти областей

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 9 областях / Depositphotos

16 квітня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

У Міненерго зауважили, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору.

Автор:
Світлана Манько