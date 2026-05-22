У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищене оподаткування банків

Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев повідомив про реєстрацію законопроєкту щодо змін до Податкового кодексу України, які стосуються особливостей оподаткування банків податком на прибуток.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Гетманцева.

Ініціатори документа пояснюють необхідність змін тим, що під час війни банківський сектор отримує високі прибутки, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами.

За підсумками 2025 року доходи 60 банків досягли 579,3 млрд грн. Це на 14,2% більше порівняно з 2024 роком та майже на 30% перевищує показники 2023 року.

За словами авторів законопроєкту, додаткове оподаткування банків уже застосовувалося у 2023–2024 роках і у 2026 році та показало результат у вигляді додаткових бюджетних надходжень. Очікується, що нові зміни допоможуть збільшити доходи держбюджету у 2027 році та спрямувати додаткові кошти на фінансування сектору безпеки й оборони.

Чому НБУ проти підвищеного податку для банків

Водночас Національний банк України раніше заявив про ризики такої ініціативи. У регуляторі зазначили, що продовження практики підвищеного оподаткування на рівні 50% може негативно вплинути на кредитування економіки.

Для фінансового ринку ключовим питанням залишається баланс між наповненням бюджету та здатністю банків підтримувати кредитування бізнесу й населення.

Національний банк України вважає, що через запровадження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у окремих державних банків може виникнути потреба в докапіталізації.

"Це рішення дійсно може спричинити негативний вплив на ліквідність сектора через потребу відволікти для сплати податку значного запасу коштів. Також виникає ризик невиконання низкою банків, в тому числі й державними, програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року та регуляторних вимог в межах інтеграції з ЄС, що може призвести до потреби докапіталізації окремих держустанов коштом платників податків", — вважають у регуляторі.

Там нагадали, що підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) та 2024 році (96 млрд грн), забезпечивши третину податкових надходжень держави.