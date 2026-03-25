AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Україна потребує $91 млрд інвестицій у енергетику для відновлення

енергетика
Україна потребує $91 млрд інвестицій у енергетику для відновлення

Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на круглому столі "Глобальне партнерство для України: стратегічні можливості в енергетичному секторі" в межах CERAWeek у Х’юстоні, США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Шмигаля.

За його словами, для реалізації таких масштабних інвестицій критично потрібен приватний капітал.

Шмигаль окреслив ключові напрями, які є найбільш перспективними для інвесторів: системи накопичення енергії (BESS), відновлювана енергетика, газова генерація, розвиток локальних енергетичних мереж, видобуток газу та нафтогазова інфраструктура.

"Ми пропонуємо партнерство, засноване на спільному стратегічному інтересі та економічній доцільності. Україна отримує модернізовану енергосистему. Європа — сильнішу та більш диверсифіковану енергетичну архітектуру. Інвестори — доступ до одного з наймасштабніших інфраструктурних ринків континенту", — наголосив міністр.

Подія CERAWeek, яка проходить щорічно в Х’юстоні, об’єднує лідерів енергетичної галузі, урядовців та міжнародних інвесторів для обговорення стратегічних можливостей та глобальних тенденцій у секторі енергетики.

Кілька днів тому Шмигаль заявляв, що потреби на відновлення енергетичного сектору України становлять $90,6 млрд, і покрити їх лише за рахунок держінвестицій неможливо. Тому Україна планує масштабне залучення приватного капіталу через механізми державно-приватного партнерства.

Автор:
Тетяна Гойденко