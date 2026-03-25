Україна потребує $91 млрд інвестицій у енергетику для відновлення

Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на круглому столі "Глобальне партнерство для України: стратегічні можливості в енергетичному секторі" в межах CERAWeek у Х’юстоні, США.

За його словами, для реалізації таких масштабних інвестицій критично потрібен приватний капітал.

Шмигаль окреслив ключові напрями, які є найбільш перспективними для інвесторів: системи накопичення енергії (BESS), відновлювана енергетика, газова генерація, розвиток локальних енергетичних мереж, видобуток газу та нафтогазова інфраструктура.

"Ми пропонуємо партнерство, засноване на спільному стратегічному інтересі та економічній доцільності. Україна отримує модернізовану енергосистему. Європа — сильнішу та більш диверсифіковану енергетичну архітектуру. Інвестори — доступ до одного з наймасштабніших інфраструктурних ринків континенту", — наголосив міністр.

Подія CERAWeek, яка проходить щорічно в Х’юстоні, об’єднує лідерів енергетичної галузі, урядовців та міжнародних інвесторів для обговорення стратегічних можливостей та глобальних тенденцій у секторі енергетики.

Кілька днів тому Шмигаль заявляв, що потреби на відновлення енергетичного сектору України становлять $90,6 млрд, і покрити їх лише за рахунок держінвестицій неможливо. Тому Україна планує масштабне залучення приватного капіталу через механізми державно-приватного партнерства.