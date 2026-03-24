На Закарпатті збудують гібридну сонячну станцію з потужним накопичувачем енергії

Поблизу кордону з ЄС готується до реалізації масштабний енергетичний проєкт — будівництво гібридної сонячної електростанції (СЕС) із системою накопичення енергії (BESS). Загальний бюджет будівництва оцінюється у €8,7 млн.

Наразі ініціатори залучають €2,2 млн приватних інвестицій у форматі входу в капітал проєктної компанії.

Решту 80% фінансування планується забезпечити за рахунок уже попередньо погодженого кредиту від державного банку.

Стратегічне розташування

Проєкт розміщений у Закарпатській області на земельній ділянці площею 11,6 га, що розташована менш ніж за 10 км від кордону з ЄС.

Станція вже має статус Ready-to-Build: отримано технічні умови на підключення до мережі та зареєстровано початок робіт, створена спеціальна проєктна компанія (SPV), а також досягнуті попередні домовленості з промисловими споживачами щодо укладення прямих контрактів на постачання електроенергії.

Технічна конфігурація передбачає встановлення понад 12 тисяч фотомодулів Risen піковою потужністю 8,7 МВт та системи накопичення енергії ємністю 30 МВт·год на базі сучасних LFP-акумуляторів.

Генерація та енерготрейдинг

Очікується, що лише 30% доходу припадатиме на продаж виробленої сонячної енергії.

Тоді як ще 70% має формуватися завдяки роботі системи накопичення — через купівлю електроенергії в години низького попиту, продаж у пікові періоди, участь у балансуючому ринку та врегулювання небалансів.

Проєкт орієнтований на кілька сегментів українського енергоринку, включаючи ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок.

Інвестиційна привабливість та окупність

Фінансова модель проєкту передбачає внутрішню ставку доходності (IRR) на рівні 19% у базовому сценарії, а за умови оптимізованого трейдингу цей показник може сягнути 30%. Період окупності для інвестора оцінюється у 4–5 років.

Приватному вкладнику пропонується частка у 35% бізнесу з повним доступом до фінансової та технічної документації.

Нагадаємо, станом на березень 2026 року українці уклали 4 819 кредитних договорів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС) та систем зберігання енергії на загальну суму понад 1,69 млрд гривень. Сумарна потужність встановленого обладнання становить 41, 8 тисяч кВт.