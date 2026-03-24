В Закарпатье построят гибридную солнечную станцию с мощным накопителем энергии

Вблизи границы с ЕС готовится к реализации масштабный энергетический проект – строительство гибридной солнечной электростанции (СЭС) с системой накопления энергии (BESS). Общий бюджет строительства оценивается в 8,7 млн. евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

В настоящее время инициаторы привлекают €2,2 млн. частных инвестиций в формате входа в капитал проектной компании.

Остальные 80% финансирования планируется обеспечить за счет уже предварительно согласованного кредита от государственного банка.

Стратегическое расположение

Проект расположен в Закарпатской области на земельном участке площадью 11,6 га, расположенном менее чем в 10 км от границы с ЕС.

Станция уже имеет статус Ready-to-Build: получены технические условия на подключение к сети и зарегистрировано начало работ, создана специальная проектная компания (SPV), а также достигнуты предварительные договоренности с промышленными потребителями по заключению прямых контрактов на поставку электроэнергии.

Техническая конфигурация предполагает установку более 12 тысяч фотомодулей Risen пиковой мощностью 8,7 МВт и системы накопления энергии емкостью 30 МВтч на базе современных LFP-аккумуляторов.

Генерация и энерготрейдинг

Ожидается, что только 30% дохода будет приходиться на продажу производимой солнечной энергии.

В то время как еще 70% должны формироваться благодаря работе системы накопления — через покупку электроэнергии в часы низкого спроса, продажу в пиковые периоды, участие в балансирующем рынке и урегулирование небалансов.

Проект ориентирован на несколько сегментов украинского энергорынка, включая рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок.

Инвестиционная привлекательность и окупаемость

Финансовая модель проекта предусматривает внутреннюю ставку доходности (IRR) на уровне 19% в базовом сценарии, а при оптимизированном трейдинге этот показатель может достичь 30%. Период окупаемости для инвестора оценивается в 4–5 лет.

Частному вкладчику предлагается доля в 35% бизнеса с полным доступом к финансовой и технической документации.

Напомним, по состоянию на март 2026 года украинцы заключили 4819 кредитных договоров на установку солнечных электростанций (СЭС) и систем хранения энергии на общую сумму более 1,69 млрд гривен. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 41,8 тысячи кВт.