KNESS построила СЭС мощностью 1,2 МВт с установкой хранения энергии: что известно о проекте

KNESS построила новую СЭС
KNESS построила новую СЭС / KNESS

Компания KNESS завершила реализацию гибридного энергетического проекта по EPC-контракту. Объект совмещает наземную солнечную электростанцию мощностью 1,2 МВт и установку хранения энергии (УЗЭ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Технические характеристики

По расчетам, станция будет производить более 1440084 кВтч электроэнергии ежегодно. Установка хранения энергии имеет емкость 5 МВтч. Это позволяет накапливать ресурс и использовать его, когда солнечное поколение снижается или растет потребление в сети.

Реализация и оборудование

Проект выполнен в формате полного цикла. Команда KNESS обеспечила проектирование, поставку комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию. Для монтажа фотоэлектрических модулей использовали металлоконструкции собственного производства KNESS. Систему хранения энергии внедрили в партнерстве с производителем Hithium Energy Storage.

Управление и обслуживание

Последующая эксплуатация объекта будет происходить по О&M-контракту. Специалисты KNESS будут обеспечивать:

  • комплексное техническое обслуживание;
  • коммерческое управление и учет электроэнергии;
  • прогнозирование объемов выработки СЭС

Для анализа работы и управления накопителем RnD центр KNESS разработал специализированную систему EMS (Energy Management System). Новый энергообъект также войдет в состав балансирующей группы для интеграции в рынок электроэнергии.

Гибридные проекты на основе возобновляемых источников энергии позволяют создавать устойчивую и гибкую энергосистему за счет сочетания поколения с технологиями накопления.

Справочно

KNESS – это международная группа компаний, основанная в Украине (штаб-квартира в Виннице), специализирующаяся на возобновляемой и традиционной энергетике. Компания разрабатывает инновационные технологии, проектирует и строит солнечные электростанции (СЭС), а также снабжает электроэнергией для бизнеса, обеспечивая полный цикл энергетических решений.

Основные направления деятельности: проектирование, инженерия, строительство промышленных солнечных электростанций и объектов электроэнергетики, а также изготовление оборудования для солнечных электростанций и снабжение электроэнергией (в том числе из возобновляемых источников) для B2B клиентов.

Напомним, в 2025 году компания KNESS построила установки хранения энергии общей мощностью 140 МВтч.

