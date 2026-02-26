Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відновлення енергетики потребує понад $90 млрд: Україна відкриває ринок для інвесторів

Міненерго
Україна шукає приватні інвестиції для відновлення енергетики на $90,6 млрд / Урядовий портал

Потреби на відновлення енергетичного сектору України становлять $90,6 млрд, і покрити їх лише за рахунок держінвестицій неможливо. Тому Україна планує масштабне залучення приватного капіталу через механізми державно-приватного партнерства.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Україна шукає приватні інвестиції

"Маємо консолідувати сили через механізми державно-приватного партнерства на взаємовигідних умовах", - наголосив міністр.

Україна пропонує інвесторам не лише солідарну підтримку, а й конкретні економічно привабливі проєкти.

Наразі визначено п’ять ключових інвестиційних кластерів в енергетиці: 

  • Системи накопичення енергії (BESS) та гнучкі резерви — для компенсації аварійних відключень і балансування генерації. 
  • Відновлювані джерела енергії — промислова сонячна генерація (C&I Energy), вітроенергетика в логістично зручних регіонах та гідроенергетика. 
  • Гнучка газова генерація — газопоршневі й газотурбінні установки, пікові потужності та когенерація. 
  • Будівництво локальних мереж Smart Grid — для громад, критично важливих об’єктів і підприємств. 
  • Розвиток агрегації — залучення малих виробників до енергоринку, від домогосподарств із СЕС до віртуальних електростанцій (VPP).

"Ми зацікавлені в інвестиціях в нашу енергетику, розраховуємо на спільні проєкти, ми маємо зробити якомога більше вже до наступного опалювального сезону", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, згідно з п’ятою оцінкою завданих збитків та потреб у відновленні України, енергетичний сектор країни потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років.

Автор:
Ольга Опенько