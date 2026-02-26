Відновлення енергетики потребує понад $90 млрд: Україна відкриває ринок для інвесторів

Потреби на відновлення енергетичного сектору України становлять $90,6 млрд, і покрити їх лише за рахунок держінвестицій неможливо. Тому Україна планує масштабне залучення приватного капіталу через механізми державно-приватного партнерства.

про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Україна шукає приватні інвестиції

"Маємо консолідувати сили через механізми державно-приватного партнерства на взаємовигідних умовах", - наголосив міністр.

Україна пропонує інвесторам не лише солідарну підтримку, а й конкретні економічно привабливі проєкти.

Наразі визначено п’ять ключових інвестиційних кластерів в енергетиці:

Системи накопичення енергії (BESS) та гнучкі резерви — для компенсації аварійних відключень і балансування генерації.

Відновлювані джерела енергії — промислова сонячна генерація (C&I Energy), вітроенергетика в логістично зручних регіонах та гідроенергетика.

Гнучка газова генерація — газопоршневі й газотурбінні установки, пікові потужності та когенерація.

Будівництво локальних мереж Smart Grid — для громад, критично важливих об’єктів і підприємств.

Розвиток агрегації — залучення малих виробників до енергоринку, від домогосподарств із СЕС до віртуальних електростанцій (VPP).

"Ми зацікавлені в інвестиціях в нашу енергетику, розраховуємо на спільні проєкти, ми маємо зробити якомога більше вже до наступного опалювального сезону", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, згідно з п’ятою оцінкою завданих збитків та потреб у відновленні України, енергетичний сектор країни потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років.